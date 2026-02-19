Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Menderes’te geçtiğimiz haftalarda iki kız kardeşin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, kamuoyunda tartışma yarattı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, olayın yalnızca kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, 21 Şubat Cumartesi günü Basmane Garı önünde aileyle birlikte eylem gerçekleştireceklerini duyurdu.

Şüpheli ölüm ve soruşturma talepleri

Olay, 5 Şubat 2026 tarihinde Oğlananası mevkiinde meydana geldi. Balımnaz (21) ve Nergiz (16) adlı kız kardeşler, dereye uçan bir aracın içinde hayatını kaybetti. Araçta dört kişinin bulunduğu, ancak iki erkek yolcunun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Kolluk kuvvetlerine ise iki kız kardeşin cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğlulları, olayın kaza olarak kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu tür şüpheli kadın ölümleri, geçmişte pek çok kez kaza veya intihar süsü verilerek kapatıldı. Etkin bir soruşturma yapılması şart” dedi.

Eylem detayları ve katılım çağrısı

Platform, 21 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Basmane Garı önünde aileyle birlikte toplanacak. Osmanoğlulları, İzmir’deki tüm kadınların eyleme katılmasını önemle davet etti. Eylemde, kadın cinayetlerinin üstünün örtülmesine tepki gösterilecek ve kamuoyunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Kadın cinayetlerinde sistematik sorun

Osmanoğulları, şüpheli kadın ölümlerinin büyük çoğunluğunun sabıkalı veya aftan yararlanmış kişilerce işlendiğine dikkat çekti. 2025 yılında 297, 2026’nın ilk ayında ise 14 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini belirten Osmanoğulları, “Bu olayın da kaza değil, olası bir kadın cinayeti olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Etkin soruşturma yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.