Son Mühür - Jel manikürler, uzun süre dayanıklı olmaları ve haftalarca bozulmadan kalabilmeleri nedeniyle kadınlar arasında uzun zamandır popüler bir tırnak uygulamasıydı. Ancak son araştırmalar, trimetilbenzoyl difenilfosfin oksit (TPO) içeren ürünlerin doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösterdi. Bunun üzerine AB, bu maddeyi "CMR 1B" kategorisine dahil etti; yani kanserojen, mutajen veya üreme sağlığına zararlı maddeler arasında sınıflandırdı.

Jel ojeyle ilgili kritik uyarı

Nail Order adlı kuruluşun verilerine göre, TPO jel ojelerin tırnakta sertleşmesini hızlandıran bir fotobaşlatıcı olarak kullanılıyor. Manikür sürecini kolaylaştırdığı için uzun yıllardır tercih edilen bu madde, artık riskli kabul ediliyor.

Dermatolog Dr. Hannah Kopelman, Wellness Pulse’a verdiği demeçte, kararın önleyici bir tedbir olduğunu belirtti:

“AB, bu yasağı ihtiyatlılık prensibiyle uyguluyor. Henüz insanlarda büyük çaplı zararını kanıtlayan araştırmalar bulunmuyor, ancak potansiyel riskler sıkı düzenlemeleri zorunlu kıldı.”

Daha önce de jel manikürlerde kullanılan UV ve LED lambaların, UVA ışınlarına bağlı olarak cilt kanseri riskini artırabileceği endişeleri gündeme gelmişti.