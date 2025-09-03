Son Mühür - CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin mahkeme süreci, tartışmalı bir durumu ortaya koydu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Ağustos’ta davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde yer alan “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini göz önünde bulundurarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak atadı. Böylece, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin liderliğinde bir geçici kurul getirildi. Mahkeme kararının ardından dikkatler, daha önce partisinden istifa ettiğini duyuran ancak henüz bu kararı uygulamayan Gürsel Tekin’e yöneldi.

Üyelik aidatı detayı

Halk TV’nin haberine göre, Tekin’in mahkeme kararından bir gün önce üyeliğini sürdürmek amacıyla parti aidatını ödediği belirlendi.

6 aya kadar disiplin hapsi

Hukukçu Cem Kaya, yaşananlarla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 6 aya kadar disiplin hapsi konusuna değinen Kaya şunları söyledi:

''Gürsel Tekin’e mahkeme bir görev verdi. Bu bir vazife ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu 398/1 maddesi de, bu vazifeye yani ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emire uymayan kişiye 6 aya kadar disiplin hapsini öngörüyor.''

Neler yaşandı?

8 Ekim 2023’te düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarıştı. 342 oy alan Çelik, 310 oy alan Canpolat’ı geride bırakmayı başardı. İstanbul Başsavcılığı ise kongreyle ilgili olarak 4 Mart’ta ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet’ iddiaları doğrultusunda soruşturma başlattı. İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme, Çelik ve yönetimini görevden alırken, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyeti kayyum olarak atadı. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararlaştırılırken, yeni kongre süreci de durduruldu.