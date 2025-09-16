Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 46 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada, "zimmet", "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Depremzede şikayetiyle başlayan soruşturma

Soruşturma, Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından İstanbul’a yerleşen ve Bayrampaşa'da kafe açma izni almak isteyen bir depremzededen gelen şikayetle başladı.

Depremzede, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan kafe açma izni aldıktan sonra belediye yetkilileri tarafından 2,5 milyon TL'lik yatırım talep edildi. Ancak süreç ilerledikçe, talep edilen meblağ 3 milyon TL'ye yükseldi ve yüzde 25 ortaklık istendi. Şikayetçi, verilen vaatlere güvenerek büyük bir yatırım yapmasına rağmen, sonunda kafesinin mühürlendiğini belirtti.

Hasan Mutlu’nun ifadesinde çelişkili durumlar

Emniyet yetkilileri, Başkan Mutlu’nun özel hayatına dair de bazı iddialara ulaştı. Mutlu’nun gönül ilişkisi içinde olduğu ve maddi destek sağladığı iddia edilen kadınlarla ilgili bazı hesap hareketlerine rastlandığı öğrenildi.

İfadesinde, “Tanırım” diyerek konuya açıklık getirmeyen Başkan Mutlu, bu kadınlara sağladığı ödemelerin danışmanlık ücreti olduğu şeklinde bir açıklama yaptı.

İhalelere fesat karıştırma ve isim hakkı iddiaları

Başkan Mutlu'nun, belediye işletmeleri arasında yer alan "Mis Cafe"nin isim hakkını kendi üzerine aldığına dair yeni bulgular ortaya çıktı.