Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı üçüncü birleşiminde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olayları hakkında yaptığı konuşmanın ardından söz aldı. Yıldız, kadına şiddetin çözümünün İstanbul Sözleşmesi olmadığını söylediği konuşmasında, “Asıl koruyucu unsur kanundur. Ülkemizde kadına karşı şiddetin varlığı bir gerçektir ama dünyada da bir gerçektir Avrupa’da da bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI ÇÖZÜM: TOPLUMSAL AHLAK!

Yıldız, “Maalesef biz yasaları da çıkarsak sözleşmelerin altına da imza atsak” ifadelerini kullandığı konuşmasında, kadın cinayetlerini durdurmanın yolunun yasalar ya da sözleşmelerden geçmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde Avrupa Temel Haklar Ajansının Belçika’da yaptığı bir toplantıda, Avrupa’da yaşayan kadınların 3’te 1’inin şiddet gördüğü konuşuldu. Maalesef biz yasaları da çıkarsak sözleşmelerin altına da imza atsak, bakınız Fransa’da 2019 yılında ölen kadın sayısı 101. Yasalar çıkıyor, bugün bu sayı ancak yüzde 20 gerilemiş. Oysa Almanya’da geçtiğimiz günlerde seyahat ettim ve orada da aynı sorun ve şiddet, maalesef batının göbeğinde de devam etmekte. Yani bunun eğitimle ya da yasalarla değil, tamamen temele baktığımızda bizim toplumsal ahlakımızı düzenlememiz gerektiğini tartışmak zorundayız.”

“İSTERSENİZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPALIM”

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise Yıldız’a, “Hakan Bey’in tespitlerinin bazıları doğru, eğitim gerektiği, tedbirler gerektiği doğru. Sözleşme zaten bu yükümlülükleri getirdiği için gerekliydi. 6284’te sözleşmenin getirdiği gerekliliklerden biriydi. Sözleşmenin önemini tekrar tekrar anlatmayacağım ama isterlerse olağanüstü bir toplantı yapıp anlatabiliriz” ifadeleriyle yanıt verdi.