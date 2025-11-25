Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu’nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan sanat dünyasında model, şarkıcı ve dj olarak yer alan Melis Akışka, kadına karşı şiddet mücadelesi ve müzik hayatıyla ilgili Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtladı.

Güçlü olmalıyız...

Melis Akışka, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün hem dünya hem de Türkiye çapındaki öneminin ve kadınların şiddet karşısında nasıl savunmasız kaldıklarına değindi. Tüm kadınlar için konuşmak istediğini belirten Melis Akışka, kadınların hem sosyal medyada hem ekonomik alanda, hayatın her alanında şiddete karşı durmak zorunda olduklarını ifade etti.

‘‘O kadar üzülüyorum ki, internette veya televizyonda kadına şiddete yönelik haberleri izleyemiyorum bile. Bu konular hakkında hep kötü haberler alıyoruz. En başta ben buna artık ‘bir dur demek’istiyoruz. Nasıl bir önlem alınması gerektiğini de bilmiyorum. Biz aciz değiliz ve her insanın korunmaya ihtiyacı var.

Ama neden Türkiye’de ve dünyada korunma ihtiyacı duyuyoruz ? Neden insanlar, insanlara bu şekilde davranıyor? Bu tarz haberleri duyduğum hele ki gördüğüm zaman daha çok üzülüyorum. Bunları ben de yaşadım, biliyor musunuz? Sosyal medyada çok fazla tacize uğradım. Türkiye şartlarında bir önlemin alınması mümkün değil.’’

Şiddetin her türlüsüne karşıyız...

Melis Akışka, şiddetin sadece kadınlara değil, aynı zamanda hayvanlara da yönelik olduğunun altını çizdi.

‘‘Özellikle hayvanlar, insanlardan daha aciz. Çünkü onların gözü, kulağı biziz. Biz ne yaparsak ne verirsek hayvanlar onlarla yaşayacaklar. Ben şiddetin her şekline karşıyım.’’ dedi.

Tedavi edilmeli...

Melis Akışka, şiddete meyilli insanların psikolojik sorunları olduğunu ve bunun için tedavi görmelerinin zorunlu olduğunu ifade etti:

‘‘Türkiye’nin belli başlı toplumsal bir güce ihtiyacı var. Suçlular içeri girip çıkıyorlar, ceza almıyorlar. Adalet sistemimiz çok güzel çalışsa her şey daha güzel olacak. ‘İçeride yatıp çıkarım ki, aman ne olacak’ tarzı düşünceler çok yanlış.’’

Şiddet her yerde!

Melis Akışka, toplum tarafından kadınların giyimine yönelik büyük bir önyargının varlığından bahsetti.

‘‘Ben İzmir’e İstanbul’dan geldim. Şehrin büyük veya küçük olmasına gerek yok şiddet her yerde vardır. Önce insanlarımızın bir Allah korkusu olmalı. Vicdanen rahat edip, sonra ‘Bunu yaptıktan sonra elime ne geçecek?’ diye düşünmeli. Tüm halkımızdan kendilerine gelmelerini istiyorum. Neden ben kıyafetlerimi korkarak giyiyorum? Şiddet konusunda insanların gözü dönmüş durumda, hem kadınlar hem de erkekler için tehlikeli bir durum...’

Kadın olmak zor!

Melis Akışka, çalıştığı sektörde de bazen tacize maruz kaldığını belirtti. Konser sonrası tanımadığı bir kişinin kendisini otelin önünde beklediğini söyledi. Adamın isteğiyle birlikte fotoğraf çekinen Melis Akışka, fotoğraf çekimi esnasında adamın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu dile getirdi. Bu olaydan sonra korkarak fotoğraf çekindiğini de ekledi:

‘‘En başta, korkarak yaşamaktan ben korkuyorum. Herkesin huzurlu yaşamasını istiyorum. İnsanların en ufak bir telefon tacizden bile ceza alması gerek. Para cezası değil, o kişinin içeride yatması gerekiyor ki neyin ne olduğunu anlasın!.’’

Müzikte rakip çok!

Melis Akışkan, müzik sektöründe büyük bir rekabetin olduğunu ve kendisinin bu süreçte daha da güçlendiğini söyledi.

‘‘Kendimi ben yarattım. İstedikleri gibi beni taşlasınlar. Meyve veren ağaç taşlanır demiş atalarımız... Önce kendin olacaksın, kendini bileceksin, seveceksin ve saygı duyacaksın. Kendine saygı duymadığın sürece hiçbir insan sana saygı duymaz. Daha da başarılı olacağıma inanıyorum.’’

Dubai rüya şehir...

Melis Akışkan, 2007’den beri Türkiye’nin ilk kadın dj’lerinden biri. En çok Kıbrıs ve Dubai’de sahne almayı seviyor.

‘‘Dubai çok güzel bir ülke, çok kuralcı bir ülke. Ben Dubai’de yaşamak isterim. Dubai’de hiçbir kadına dokunamazsınız. Yoldan geçen bir kadının telefon numarasını isteyemezsiniz, çok büyük bir cezası var.’’

Herkes rahat olmalı ve kendine göre yaşamalı...

Melis Akışka, çıkan haberlerden dolayı ailelerin çocuklarına olan tutumuna da değindi. Ailelerin büyük korkular yaşadıklarını belirtti.

‘‘ Bir şeyleri çabalayıp buralara kadar geldim.Hiç kimseyi dinlemeden kendin olacaksın. Ben kendi kurallarımı kendim koydum.Aileler çocukları dışardayken huzursuz olup, başlarına bir şey gelir mi diye korkuyorlar”

Müziğin içinde olacak...

Melis Akışka;yıl sonuna kadar Edirne, Bandırma, Bursa ve Kıbrıs’ta yeniden sahneye çıkacağının müjdesini verdi. Hollanda ve Almanya’dan teklifler olduğunu, orada da sahneye çıkacağını ancak Türkiye’de yaşanan olaylardan dolayı vize işlemlerinin çok sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

‘‘Benim için festivallerde sahne almak daha güzel. Halka açık olduğu için daha hoşuma gidiyor. Halkın içinde daha rahat hissediyorum kendimi’’

Müzik ikinci ruhum...

Melis Akışka, başta büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm öğretmenlerin geçmiş Öğretmenler Günü’nü kutladı. Yeni yıl için birçok yerden teklif aldığını henüz kesin anlaşma yapmadığını belirterek, yeni yıldan bol sağlıklı ve güzel günler beklediğini söyledi. Melis Akışka, şiddet olmayan günlerin bir gün geleceği umudunu taşıdığını ifade etti.