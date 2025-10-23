Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde sakin bir atmosferde olağan il kongresini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü’nde Çağatay Güç’ün başkan seçilmesinin ardından Parti Meclisi’ne yazılacak isimler konusunda kulislerin hareketlendiği öğrenildi.

Şenol Aslanoğlu, PM yolcusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde önümüzdeki aylarda yapılması planlanan olağan kurultay öncesi kulisler hareketlendi. Parti içi kulislerden edinilen bilgilere göre, İzmir siyasetinin önde gelen isimlerinden eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alabileceği iddia ediliyor. CHP’de, Parti Meclisi üyeliği İzmir’den birden fazla ismin yarışa girmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde İzmir siyasetinde öne çıkan isimler arasında gösterilen Aslanoğlu’nun, kurultay sürecinde Özel’e yakın anahtar listede içinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Yücel'in ve Bakan'ın desteği Kaya'dan yana

Öte yandan, İzmir kongresinde aday olması beklenen ancak, genel merkezin müdahil olmasıyla adaylıktan çekilen Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da kurultayda Parti Meclisi’ne girmek için ekibiyle birlikte mücadele edeceği vurgulanırken, özellikle metropoldeki genç belediye başkanları dahil olmak üzere İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın da Kaya’nın PM hamlesine sıcak baktığı öğrenildi.

Cemil Tugay'dan kurultay hamlesi

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve CHP lideri Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın da parti meclisi üyeliği ve MYK için nabız yokladığı iddia edilirken, Tugay’ın da bu süreçte Arslan’ı destekleyeceği ve PM üyeliği için yanında olduğu öne sürüldü.