Son Mühür- Urla’da Altınköy tartışması büyüyor. Proje istinafa taşınmış olmasına rağmen, Başkan Selçuk Balkan’ın süreçle ilgili hiçbir açıklama yapmaması tepkilere neden oluyor. AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan görüşmelerin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü düşünerek şeffaflık talep etti.

Urla’da uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Altınköy villa projesi, istinaf sürecine taşınmasına rağmen ilçede tartışmalar durulmuyor. Özellikle Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın süreçle ilgili sessizliği, kentte yeni soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

Altınköy dosyasında hukuki süreç devam ederken, ilçede belediye yönetiminin tavrına yönelik eleştiriler sertleşiyor. Kamuoyunda, “kimlerle ne görüşüldü, hangi masalarda nasıl kararlar alındı” sorularının cevapsız kalması tepkileri artırdı.

AK Partili Arslan yaptığı açıklamasında Başkan Balkan’ın sürece ilişkin net ve şeffaf bir açıklama yapmamasının güveni zedelediğini söyledi.

Arslan’ın açıklaması şu şekilde;

“Selçuk Balkan! Altınköy villa konusu istinafa taşınmış, süreç hâlâ devam ediyor. Ama senin tavrın, sessizliğin Urla’da büyük soru işaretleri yaratıyor. Birileriyle masaya mı oturdunuz? Bir anlaşma mı yaptınız? Kamuoyundan ne saklıyorsunuz? Bu kentin geleceği üzerinde pazarlık yapılıyorsa, bunun adı yönetim değil, gizli ortaklık olur. Urla’nın toprağı, doğası, planları birilerinin ofislerinde, kimsenin bilmediği odalarda konuşuluyorsa bunun hesabını bu halka vermek zorundasınız. Millet her şeyi görüyor, her şeyi takip ediyor. Şeffaflığın zerresi yok; açıklama yok, bilgilendirme yok, net bir duruş yok. Sadece sessizlik ve bu sessizlik temiz iş değil. Selçuk Balkan. Urla halkı kapalı kapılar ardında alınan kararlara boyun eğmez. Çıkın ve açık açık söyleyin: Altınköy konusunda hangi masalarda kimlerle yan yana oturdunuz? Urla’nın geleceği kimin gölgesinde şekilleniyor? Bu millet cevabını alana kadar sormaya devam edecek. Kaçış yok. Şeffaf olun, yoksa Urla sizi affetmez.”