İzmir'de Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, davalı kocanın mahkemeye sunduğu samimi fotoğraflar, mahkeme tarafından tarafların barış niyetini gösteren bir delil olarak kabul edilerek davanın reddedilmesine neden oldu.

Avukat Yasin Ulu, mahkemelerin tarafların beyanlarının ötesinde, somut hayattaki barışçıl eylemlerini dikkate alarak evlilik birliğini koruma yönünde karar alabileceğini ifade etti.

Boşanma davası başlatıldı

Bir kadın, evlilik birliğinin sarsıldığını iddia ederek eşine boşanma davası açtı. İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada, davalı koca, evliliğin devam ettiği ve eşinin kendisini affettiği yönünde mahkemeye samimi fotoğraflar sundu.

Çiftin birlikte geçirdiği zamanlar fotoğraflara yansıdı. Mahkeme, sunulan fotoğraflar ve çiftin aynı evde yaşamaya devam etmesi durumunu inceleyerek karar verdi.

Fotoğraflar affetmeyi gösteriyor

Mahkeme, eşlerin yalnızca barışma amacıyla görüşmesinin affetme anlamına gelmeyeceğine dikkat çekerken, sunulan samimi fotoğrafların ve uzun süreli birlikteliğin, barış müzakerelerini aşan bir durum oluşturduğunu belirtti.

Mahkeme, fotoğraflarla belgelenen karı-koca ilişkisinin devam etmesinin, boşanmaya neden olan geçmiş olayların hoşgörü ile karşılandığını gösterdiğine hükmetti.

Bu nedenle, boşanma gerekçesi olan olayların artık geçerli kabul edilemeyeceğine karar verildi. Sonuç olarak, davacı kadının boşanma talebi reddedildi.

"Affedilmiş olarak kabul edilmesi sebebiyle..."

Avukat Yasin Ulu, boşanma davalarında tarafların yalnızca iddia ve savunmalarının değil, aynı zamanda dava sürecindeki davranışlarının da hukuki sonuç doğurduğuna dikkat çekti.

Türk Medeni Kanunu’ndaki "af" olgusuna dikkat çeken Ulu, "Müvekkilim aleyhine açılan davada, tarafların dava açıldıktan sonra bir araya geldiklerini, samimi fotoğraflar ve tanık beyanlarıyla ispatladık.

Mahkeme, dava sürerken devam eden bu yakınlığı 'af' olarak değerlendirdi ve taraflar boşanmak istediklerini beyan etseler dahi, evlilik birliğini sarsan olayların affedilmiş olarak kabul edilmesi sebebiyle davayı reddetti" dedi.

Dava sürecinde görüşmek "af" sayılıyor

Af olgusunun, geçmişteki kusurlu olayları yok saymadığını ancak bu olayların boşanma gerekçesi olarak ileri sürülmesini engellediğini belirten Ulu, "Dava süresince eşlerin ayrı evlerde yaşamalarına rağmen bir araya gelmeye devam etmeleri ve karı-koca ilişkisini sürdürmeleri, hukuken evliliğin devamı yönünde bir irade beyanıdır.

Bu karar, dava açıldıktan sonra sergilenen her tutumun davanın seyrini değiştirebileceğini gösteriyor. Mahkemeler, tarafların beyanlarından ziyade, somut hayattaki barışçıl eylemlerini dikkate alarak evlilik birliğini koruma yoluna gidebilmektedir" ifadelerini kullandı.