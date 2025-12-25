İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde, geçtiğimiz yaz ayında büyük bir orman yangını meydana gelmişti. Yangınlar, yüzlerce hektar orman alanını tahrip etti. Ancak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yeniden yeşillendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çalışmalar, sadece çevresel anlamda değil, bölgedeki ekosistemi eski haline getirmek adına da büyük bir önem taşıyor.

2026 yılında 1 milyon fidan ve 400 bin tohum toprakla buluşacak

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Haziran ayında meydana gelen yangının etkilerini azaltmak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgeye yönelik olarak 2026 yılı itibariyle 1 milyon fidan ve 400 bin tohumun dikilmesi hedefleniyor. Bu çabalar, hem doğal yaşamı yeniden inşa etmeyi hem de çevreye duyarlı projelere katkı sağlamayı amaçlıyor.

Orman yangınının etkileri: 893 hektar alan zarar gördü

Aliağa ve Foça ilçelerindeki yangınların ardından, Aliağa Orman Şefi Mustafa Aydınlı, 25 Haziran 2025’te başlayan yangının toplamda 893 hektar alanı etkilediğini açıkladı. Yangın, bölgedeki büyük bir ormanlık alanı tahrip etmişti. Aydınlı, yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına geçildiğini belirterek, ağaçların zararlarının tespit edilip, kesim ve üretim faaliyetlerinin başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, hasar gören alanlarda temizlik işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Alanlarda toprak işleme ve arazi hazırlığı çalışmaları devam ediyor

Yangın sonrası tahrip olan orman alanlarında yapılan temizlik işlemlerinin ardından, arazi hazırlığı ve toprak işleme çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmalar, alanların verimli hale gelmesi için kritik öneme sahip. Aydınlı, Aralık ayı sonu itibariyle bu yılki dikim programlarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bu programlar, orman alanlarının yeniden eski haline getirilmesi sürecinin bir parçası olarak büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

2026 yılında yanan alanlar yeniden yeşile dönüşecek

Aliağa ve Foça’daki yangın sonrası yapılan dikim ve toprak işleme çalışmaları, 2026 yılında tamamlanacak. Bu çalışmaların nihai hedefi, yangında büyük zarar gören ormanlık alanların tekrar yeşillendirilmesi ve ekosistemin eski haline döndürülmesidir. Aydınlı, “Yangından sonra bu alanlarımız tamamen siyaha dönmüştü. Ancak 2026 yılı itibarıyla bu alanlar tekrar yeşile bürünecek,” dedi.

Ekosistemin yeniden canlandırılması ve doğal yaşamın korunması

Yapılan çalışmalarla birlikte, bu bölgedeki ekosistemin yeniden canlandırılması ve doğal yaşamın tekrar eski haline gelmesi hedefleniyor. Orman yangınlarının etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması, bölgedeki flora ve fauna için oldukça önemli. Yeni dikilen ağaçlar, sadece çevreyi yeşillendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki doğal yaşamı yeniden destekleyecek.