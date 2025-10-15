Son Mühür / Yiğit Uzun– İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Körfez Mahallesi Demokrasi İlkokulu’nda yaşandığı öne sürülen olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre bir öğretmen, sınıfta disiplin sağlamak amacıyla bir öğrencisinin ağzını bantla kapatarak cezalandırmaya kalkıştı.

Aileden şikayet, Milli Eğitim'den soruşturma

Olayın ardından öğrencinin velisi, yaşananları Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirip resmi şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinin ardından müdürlük, iddiaları araştırmak üzere idari inceleme ve soruşturma süreci başlattı.

“Ağza bant yapıştırıldı” iddiası

İddiaya göre M.M. isimli öğrenci, ders sırasında konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı; ardından öğretmen, çocuğun ağzını bantla kapatarak susturdu. Olayın duyulması üzerine okul yönetimi konuyu üst makamlara bildirdi, veli ise hem idari hem hukuki yollara başvurdu.

Okuldan ilk açıklama

Son Mühür’ün ulaştığı bilgilere göre, okul yönetimi iddialara ilişkin sorulara,

“Soruşturma açıldı, her şey yasal prosedüründe işliyor. Şu an müfettiş görevlendirildi, bu aşamada başka bir şey söyleyemeyiz.” şeklinde yanıt verdi.

İlçe Milli Eğitim’e ulaşılamadı

İddia ile ilgili bilgi almak üzere Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü aradığımız sırada kurumun telefonları çalmadı. Yetkililere ulaşılamadığı için müdürlükten konuya ilişkin resmi bir açıklama alınamadı.

Türk eğitim mevzuatına göre, öğretmenlerin öğrencilere yönelik fiziksel, psikolojik veya küçük düşürücü ceza yöntemleri kesinlikle yasak. Disiplin uygulamaları yalnızca uyarı ve rehberlik çerçevesinde yürütülebiliyor. Uzmanlara göre, ağzın bantla kapatılması gibi bir davranış “yetki aşımı” niteliği taşıyor ve görevi kötüye kullanma ya da kasten yaralamasuçları kapsamında değerlendirilebiliyor.

Veliden resmi şikayet: “Oğlum koli bandıyla cezalandırıldı”

Olayla ilgili şikayet dilekçesinde, öğrencinin velisi yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Dilekçede, öğrencinin sıraya vurduğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından kollarının koli bandıyla bantlanarak cezalandırıldığı ve ardından “ailene söyleme” denilerek uyarıldığı belirtildi.

Velinin ifadesine göre, olaydan haberdar olunmasının ardından okul idaresine gidilerek durum müdür yardımcısı M.A.’ya iletildi. Müdür yardımcısının sorusu üzerine öğretmen G.K., “Evet yaptım ama fazla tutmadım” diyerek olayı kabul etti.

Ayrıca dilekçede, çocuğun olaydan sonra okula gitmek istemediği ve öğretmeni tarafından sınıfta baskı gördüğü iddia edildi. Veli, “Oğlumun psikolojisi bozuldu. Sorumluların gereken cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim camiasında tepki

Olay, öğretmenlik mesleğinde etik sınırların ve pedagojik formasyonun önemini yeniden gündeme getirdi. Eğitim sendikaları ve veli dernekleri, çocuk haklarının ihlal edilmemesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu.

Soruşturmanın sonucuna göre, iddiaların doğrulanması halinde ilgili öğretmen hakkında hem disiplin cezası hem de adli işlem uygulanabileceği belirtiliyor.