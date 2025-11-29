Son Mühür/Merve Turan- 2.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına kadro yetersizliği nedeniyle çıkamayacağını açıkladı. Kulüp, bu kararın zorunluluk sonucu alındığını duyurdu.

Bahis soruşturması ve sakatlıklar kadroyu eriyor

Kulüp yetkilileri, devam eden bahis soruşturması kapsamında birçok oyuncunun kadro dışı bırakıldığını belirtirken, art arda yaşanan sakatlıkların durumun daha da kritik hâle gelmesine neden olduğunu açıkladı. Teknik ekip, sahaya çıkabilecek yeterli oyuncu sayısını oluşturmak için tüm alternatifleri değerlendirdi ancak çözüm bulunamadı.

TFF’nin minimum oyuncu kriteri maçın önünü kesti

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği minimum futbolcu sayısının altına düşüldüğü için maça çıkmanın mümkün olmadığı vurgulandı. Yönetim, bu adımın kulübün geleceğini korumak açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Basın Sözcüsü: “Kulübün geleceğini önceliyoruz”

Kulüp sözcüsü Bora Özkan, kararın saha içi değil saha dışı zorunluluklardan kaynaklandığını ifade ederek, “Bahis soruşturması ve devam eden sakatlıklar nedeniyle 13. haftadaki Adanaspor maçında yer almamız mümkün değil. Bu adım, kulübümüzün uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için alınmıştır” dedi. Özkan, altyapı ve genç oyuncu çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

TFF’nin kararı merakla bekleniyor

Yeni Malatyaspor’un maça çıkmama kararı sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Federasyonun, karşılaşmanın hükmen sonuçlandırılması ve olası yaptırımlar hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.