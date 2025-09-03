Kadıköy Boğası filmi, sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayatını konu alan komedi türündeki bir yapım olarak 22 Ağustos 2025’te vizyona girdi. Bülent Terzioğlu’nun yönettiği film, IMDb’de 1.0 puan alarak düşük bir değerlendirme alsa da gişede beklenmedik bir başarı yakaladı. İlk hafta sonunda Türkiye’nin en çok izlenen filmi olan Kadıköy Boğası’nın seyirci sayıları ve hasılat rakamları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kadıköy Boğası filmini kaç kişi izledi?

Kadıköy Boğası, 22-24 Ağustos 2025 hafta sonunda 25.408 seyirciyle Türkiye gişesinde zirveye yerleşti. Film, toplam 271 salonda gösterime girdi ve bu dönemde 130 bin seyircinin altında kalan genel gişe rakamları içinde dikkat çekti. İlk haftalık verilere göre, 22-28 Ağustos 2025 arasında film 43.509 kişi tarafından izlendi. İkinci hafta sonunda (29-31 Ağustos 2025) ise 263 salonda 10.374 seyirciye ulaştı. Böylece, iki hafta sonunda toplam 53.883 seyirci filmi izledi.

Gişe hasılatı ne kadar?

Kadıköy Boğası’nın gişe hasılatı, Box Office Türkiye verilerine göre açıklandı. İlk hafta sonunda (22-24 Ağustos 2025) film, 25.408 seyirciyle 5.673.484 TL hasılat elde etti. İlk haftalık dönemde (22-28 Ağustos 2025) 43.509 seyirciyle 8.910.817 TL gelir sağladı. İkinci hafta sonunda (29-31 Ağustos 2025) ise 10.374 seyirciyle 1.831.517 TL hasılat yaptı. Toplamda, iki hafta sonunda film 10.742.335 TL hasılat rakamına ulaştı. Bu başarı, düşük IMDb puanına rağmen filmin Türk izleyiciler arasında ilgi gördüğünü gösteriyor.

Filmin dikkat çeken yönleri

Kadıköy Boğası, Mustafa Başaran’ın sosyal medyadaki popülerliğinden güç alarak geniş bir kitleye hitap etti. Başrollerde Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi ve İlayda Sumak’ın yer aldığı film, absürt komedi ve samimi hikayesiyle öne çıktı. Ancak, gala sonrası Başaran’ın istismar edildiği iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. Buna rağmen, film gişede rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 (16.788 seyirci) ve Heidi (14.936 seyirci) gibi yapımları geçerek ilk hafta sonunda liderliği aldı.