Mahir Bektaş, kamu yönetimi ve denetim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan bir isim. 2025 itibarıyla Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapan Bektaş, hem müfettişlik geçmişi hem de uzlaştırmacı kimliğiyle dikkat çekiyor. Eğitim hayatı, kariyer yolculuğu ve şu anki görevleriyle ilgili detaylar kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Mahir Bektaş kimdir?

Mahir Bektaş, 1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk eğitimini Abidinpaşa İlkokulu’nda, ortaokul eğitimini 29 Ekim Ortaokulu’nda tamamladı. 1994’te ailesinin Adana’ya taşınmasıyla lise eğitimine Tepebağ Lisesi’nde devam etti. 2000’de Tarsus Özel Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tam burslu kazandı, ancak iki yıl sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yapıyor. Kamu etiği ve denetim disiplini konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.

Aslen nereli?

Mahir Bektaş, aslen Ankaralı. 1979’da Ankara’da dünyaya gelen Bektaş, çocukluğunu ve gençliğini bu şehirde geçirdi. Ailesinin 1994’te Adana’ya taşınmasıyla bir süre Adana’da yaşadı, ancak eğitim ve kariyer hayatı ağırlıklı olarak Ankara ve İzmir’de şekillendi. 2025’te Bayrampaşa Belediyesi’nde göreve başlamasıyla İstanbul’da yaşamaya başladı.

Kariyer yolculuğu

Mahir Bektaş, üniversite yıllarında özel sektörde çalışarak deneyim kazandı. 2007 KPSS’de Türkiye genelinde 92’nci olarak kamu kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. 2009’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavında birincilikle göreve başladı. Yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak müfettiş oldu ve 2025 Şubat ayına kadar bu görevini sürdürdü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun denetim programlarında aktif rol aldı. 2016’da Adalet Bakanlığı’na bağlı uzlaştırmacı olarak görev yapmaya başladı ve 2018’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığı eğitimle sertifikalı uzlaştırmacı bilirkişi unvanı aldı. Şubat 2025’te Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak atandı.