Binlerce yıllık geçmişi ve Ege’nin büyüleyici manzarasını bir araya getiren Kadıkalesi, Neolitik dönemden Bizans’a uzanan izleriyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet etti. Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Kadıkalesi, kültürel mirası ve arkeolojik zenginliğiyle açık hava müzesi niteliği kazandı.

Ege’nin en eski yerleşimlerinden biri

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgede kazı çalışmaları sürerken, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kadıkalesi’nin M.Ö. 6 binlere uzanan geçmişine dikkat çekti. İlk yerleşim izlerinin Neolitik ve Kalkolitik dönemlere dayandığı belirtildi.

Bizans döneminde stratejik savunma hattı

Kadıkalesi’nin Bizans döneminde “Anaia” adıyla anıldığı, 8. yüzyıldan itibaren Ege’yi tehdit eden akınlara karşı önemli bir savunma merkezi haline geldiği ifade edildi. 12. ve 13. yüzyıllarda Anaia, Batı Anadolu’nun en stratejik liman kentlerinden biri haline geldi ve Venedik ile Ceneviz için kritik bir durak işlevi üstlendi. Bölgeden zeytinyağı başta olmak üzere birçok ürünün Akdeniz’e yayıldığı aktarıldı.