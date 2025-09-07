Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kadın eve gitmek için kullandığı yöntemin bedelini yasal işlemle ödeyecek. Çalıştığı iş yerinden evine ulaşım sağlamak amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın, polis ve sağlık ekiplerini boş yere meşgul ettiği için hakkında soruşturma başlatıldı.

Gereksiz ihbar yapması başına iş açtı

Olay, Koşuköyü Mahallesi'nde yaşandı. 33 yaşındaki Aylin S., KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısı gönderdi. Bu çağrı üzerine, herhangi bir can güvenliği sorununun olup olmadığını tespit etmek amacıyla jandarma ve sağlık ekipleri hızla belirtilen adrese yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştığında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Aylin S.'ye neden yardım istediği sorulduğunda ise şaşırtıcı bir cevapla karşılaştılar.

Yasal süreç başlatıldı

Aylin S., KADES uygulamasını, çalıştığı yerden Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine ulaşım sağlamak için kullandığını itiraf etti. Bu itiraf üzerine ekipler, halkın can güvenliği için tasarlanmış bir uygulamanın kişisel çıkar için kullanılmasının ciddiyetini vurguladı. Ekiplerin gereksiz yere meşgul edilmesine neden olan bu eylemin ardından, Aylin S. hakkında yalan ihbar suçundan yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, KADES uygulamasının amacı dışında kullanılmasının, gerçekten yardıma ihtiyacı olan kadınların güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulundu.