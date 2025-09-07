Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlarda görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı. Yurt müdürlüklerinde istihdam edilecek olan personeller için başvuru süreci, 8 Eylül'de başlayacak ve kısa bir süre devam edecek.

Başvuru detayları ve süreci

Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, alım sürecine dair önemli detayları paylaştı. Buna göre, başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında, adaylar için özel olarak oluşturulmuş "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden kabul edilecek. Bakan, yeni personelin bakanlık bünyesine katılmasının hayırlı olmasını dileyerek, istihdamın gençlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirtti.

Gençlik hizmetlerinde yeni dönem

Yapılan bu personel alımı, bakanlığın gençlik ve spor hizmetlerini daha da güçlendirme hedefini gösteriyor. Özellikle yurt hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonunda görev alacak bu personellerin, öğrencilere daha iyi hizmet sunulmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, artan öğrenci nüfusu ve yurt kapasitesiyle birlikte, hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla personel kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Adaylar, başvuru süreci ve aranan şartlarla ilgili detaylı bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecekler.