Kademeli emeklilik ile ilgili gündeme gelen yeni düzenlemeler, çalışma hayatında uzun yıllardır sigortalı olanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle EYT kapsamına girmeyen çalışanlar, kademeli veya erken emeklilik için prim gün şartlarının değişmesini bekliyor. TES sistemi ve yeni emeklilik modelleri üzerine yapılan çalışmalar, son dönemde kamuoyunun merak ettiği gelişmelere neden oldu. Prim gün sayısı ve yaş şartı konusunda da çeşitli öneriler tartışılıyor.

Sosyal medya ve çeşitli platformlarda kademeli emeklilik ile ilgili birçok iddia ortaya çıkıyor. Son olarak CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ilgili tarihler arasında sigortalı olan çalışanlar için yeni bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifinde, prim ödeme gün sayısının esnaf ve memurlar için 9000’den 7200’e düşürülmesi talep edildi. Bu öneri, 08/09/1999 ile 16/04/2008 arasında sigorta girişi olanların kademeli emeklilik hakkından faydalanmasına yönelik hazırlandı. Ancak bu teklif henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi.

Kademeli Emeklilikte Son Durum

Hükümet tarafından kademeli emeklilik hakkında henüz yeni bir çalışma açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığını ve prim gün şartlarında bir değişim olmayacağını belirtti. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceği açıklandı. Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar, yaş ve prim gün farkı nedeniyle hak kaybı yaşadıklarını öne sürüyor. Konu özellikle EYT sonrası mağdur olanlar için çözüm bekleyen bir gündem oluşturuyor.

Kademeli Emeklilik Tablosu ve Prim Günleri

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, kademeli emeklilikte prim ödeme günlerinin esnaf ve memurlar için 9000’den 7200’e düşürülmesi isteniyor. 1 Mayıs 2008’den sonra işe başlayanlar ise mevcutta 9000 prim gününe tabi oluyor. Bu farklılığın sosyal güvenlik ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirten milletvekili, adaletli bir sistemin oluşturulması gerektiğini söylüyor. 2023’te uygulanan EYT ile yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olduğu biliniyor. EYT kapsamına giremeyenler, yaş şartının ilk işe girişe göre belirlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Gelecek Beklentileri ve Seçim Dönemi

Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, seçim dönemlerinde kademeli emeklilik meselesinin tekrar gündeme gelebileceğini ifade ediyor. 2027 genel seçimlerinde bu konunun yeniden tartışılması bekleniyor. Kademeli emeklilik konusunda kesin bir tarih bulunmuyor; hükümetin gündeminde şimdilik yer almıyor. Ancak kamuoyunun talepleri ve gelecek seçimler, ilerleyen zamanlarda yasal düzenleme olasılığını güçlendiriyor.

Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça, çalışanlar prim gün şartları, yaş sınırı ve yeni emeklilik modelleri konusunda yeni açıklamaları bekliyor. Sistemin değişmesi halinde, milyonlarca vatandaşın emeklilik planları doğrudan etkilenebilir.