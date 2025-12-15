Haftanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olan EV1 elektrikli araç, ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyenler için alternatif bir seçenek olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra, oyun tutkunları için gaming monitörler ve direksiyon setleri, müzikseverler için ise dijital piyano ve keman gibi hobi ürünleri de sınırlı stoklarla mağazalara geliyor. İndirimli ürünler, 18 Aralık sabahı itibarıyla tüm şubelerde ve online platformlarda satışa açılacak.

Teknoloji ve Beyaz Eşyada Öne Çıkanlar

Kataloğun teknoloji bölümünde televizyon ve oyuncu ekipmanları ağırlıkta. Toshiba 65 inç 4K UHD VIDAA TV 24.999 TL, Onvo 55 inç QLED Google TV ise 16.999 TL fiyat etiketiyle alıcı bekliyor. Oyun dünyasına hitap eden 34 inçlik gaming monitör ve gaming direksiyon seti, pedal ve vites ile birlikte 10.999 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca oyuncu klavyesi, mouse ve kulaklık gibi aksesuarlar da uygun fiyatlarla listede yer alıyor.

Beyaz eşya kategorisinde ise mutfakların ihtiyacını karşılayacak ürünler bulunuyor. 3'lü beyaz cam ankastre set 16.999 TL, 5 programlı bulaşık makinesi 12.499 TL ve çamaşır makinesi 13.999 TL fiyatla tüketiciyle buluşuyor. Farklı hacim seçeneklerine sahip buzdolabı modelleri de 12.499 TL ile 15.999 TL arasında değişen fiyatlarla katalogdaki yerini aldı.

Küçük Ev Aletleri ve Hobi Ürünleri

Ev yaşamını kolaylaştıran teknolojik aletler bu hafta çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Philips LatteGo tam otomatik espresso makinesi 17.599 TL, cam temizleme robotu 3.799 TL ve koltuk-halı yıkama makinesi 2.699 TL fiyatla satışa çıkıyor. Mutfak grubu için katı meyve sıkacağı, narenciye sıkacağı ve şarjlı doğrayıcı gibi pratik ürünler de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

A101, bu hafta müzik tutkunlarını da unutmadı. 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 21.999 TL, tam boy keman ise 2.499 TL fiyatla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Elektrikli Araçlar ve Mopedler

Ulaşım kategorisinde iddialı ürünlere yer veren A101, EV1 elektrikli aracı 229.990 TL fiyatla satışa çıkarıyor. Ayrıca daha kompakt ulaşım çözümleri arayanlar için VM5 Neo üç tekerlekli moped 74.990 TL, VS2 elektrikli moped 29.990 TL ve RS6 125CC benzinli motosiklet 44.990 TL fiyat etiketine sahip.