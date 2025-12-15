Orijinal modelin özgürlükçü ruhunu ve minimalist tasarım anlayışını koruyan SPx, tamamen elektrikli güç ünitesi ve fütüristik hatlarıyla dikkat çekiyor. Şehir içi ulaşım çözümü olarak konumlandırılan model, hafif yapısı, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle modern çağın gereksinimlerine yanıt veriyor.

Teknik Özellikler ve Performans Verileri

Peugeot SPx, farklı kullanıcı profillerine hitap etmek amacıyla iki ayrı güç seçeneğiyle piyasaya sürülüyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.6 kWh kapasiteli bataryaya sahip versiyon, yaklaşık 45 kilometre menzil ve saatte 48 kilometre maksimum hız sunarak 50cc'lik içten yanmalı motorlara eşdeğer bir performans sergiliyor. Daha yüksek performans arayan kullanıcılar için geliştirilen 2.2 kWh kapasiteli üst versiyon ise 65 kilometreye varan menzili ve saatte 72 kilometre maksimum hızıyla 125cc sınıfında rekabet ediyor.

Motosikletin güç aktarımı, arka tekerleğe entegre edilen kevlar kayış sistemi aracılığıyla sağlanıyor. Bu tercih, sessiz sürüş deneyimi sunmasının yanı sıra bakım maliyetlerini de minimize ediyor. Sürücüler, hız, batarya durumu ve menzil gibi kritik verileri gidon üzerindeki 5 inçlik renkli TFT ekran üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca bataryaların çıkarılabilir yapıda tasarlanması, evde veya ofiste şarj imkanı tanıyor.

Tasarım Dili ve Üretim Süreci

Project SPx, klasik 103 modelinin mirasını modern mühendislikle harmanlıyor. Alüminyum monokok şasi üzerine inşa edilen gövde, tek kollu arka maşa ve konsol tipi ön süspansiyon sistemiyle birleşerek araca fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Toplam ağırlığı bataryalar dahil 103 kilogram olan modelde, çevre dostu bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına öncelik verildi.

Modelin üretimi, markanın anavatanı olan Fransa'daki Beaullieu-Mandeure fabrikasında gerçekleştirilecek. Avrupa pazarında yaklaşık 3.000 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen SPx'in, 2025 yılı sonlarına doğru yollara çıkması planlanıyor.

Peugeot 103 Efsanesi

1971 yılında yollara çıkan orijinal Peugeot 103, basit mekaniği, dayanıklılığı ve uygun fiyatıyla kısa sürede bir fenomene dönüştü. "Pedallı motosiklet" olarak hafızalara kazınan model, özellikle gençler arasında özgürlüğün sembolü haline geldi. Project SPx, bu kültürel mirası elektrikli geleceğe taşıyarak markanın "geçmişe saygı, geleceğe yatırım" vizyonunu temsil ediyor.