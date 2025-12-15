Güzellik yarışmasının açıklanan finalist listesinde boyu, yaşı ve eğitim durumu gibi detayları paylaşılan Hülya Fazla, sosyal medyada da merak konusu oldu. Miss Turkey 2025 finalinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanmak için yarışacak olan aday, podyum performansıyla jüriyi etkilemeye çalışacak.

Hülya Fazla Kimdir?

Eğlenceli Miss Turkey 2025'in iddialı adaylarından Hülya Fazla, 24 yaşında ve Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Fazla, başarıyla tamamladığı üniversite yıllarının ardından kariyer hedeflerine güzellik yarışmasıyla yeni bir yön vermeyi tercih etti. Akademik geçmişi ve donanımıyla öne çıkan aday, yarışmanın "güzellikten fazlası" misyonuna uygun profillerden biri olarak değerlendiriliyor.

Miss Turkey 2025 Performansı ve Fiziksel Özellikleri

İddialı isimlerden Hülya Fazla, yarışmaya 1.80 metre boyuyla katılıyor. Uzun boyu ve fiziğiyle podyum standartlarını karşılayan aday, 2 numara ile yarışacak. Miss Turkey organizasyonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Fazla'nın fiziksel özellikleri ve sahne duruşu, ön eleme sürecinde jürinin dikkatini çekmesini sağladı.

Güzellik yarışmasının byüük merakla beklenen Final gecesinde diğer 19 aday ile birlikte Türkiye Güzeli unvanı için mücadele edecek olan Hülya Fazla, kazanması durumunda Miss World, Miss Universe veya Miss Supranational gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak. Yarışma öncesi kamp sürecinde eğitimlere katılan adaylar, koreografi ve kişisel gelişim çalışmalarıyla final gecesine hazırlanıyor.