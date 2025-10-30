Türkiye'nin hukuk alanında tanınan isimlerinden Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, hayatını kaybetti. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki çalışmalarıyla bilinen Üçışık, akademik yaşamı boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve hukuk bilimine önemli katkılar sundu. Ailesinden gelen bilgilere göre cenaze namazı, bugün saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kılınıyor ve naaşı Ankara Bağlum Mezarlığı'na defnediliyor.

Üçışık, hem akademik başarıları hem de toplumsal değerler ile aile kurumuna verdiği önemle tanınıyor. Uzun yıllardır Türkiye gazetesinde yazdığı makalelerde hukukun toplum üzerindeki yönlerini ele aldı. Yenilikçi yaklaşımları ve çok yönlü hukuk bilgisi sayesinde öğrencileri ve meslektaşları arasında saygın bir konum edindi.

Hasan Fehim Üçışık Kimdir?

1943'te İstanbul'da doğan Hasan Fehim Üçışık, 1964'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1982 yılında “Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu” başlıklı doktora teziyle akademik camiada adını duyurdu. İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, çevre hukuku, sağlık hukuku ve spor hukuku gibi çeşitli alanlarda dersler verdi, önemli makalelere ve kitaplara imza attı.

Prof. Dr. Üçışık, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde uzun yıllar görev aldı, farklı zamanlarda dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerini üstlendi. Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü'nde de akademik kariyerine devam etti.

Akademik ve Toplumsal Etkisi

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, televizyon programlarında ve konferanslarda bilgi ve birikimini toplumla paylaşmayı önemsedi. Akademik alandaki uzmanlığını, sosyal sorumluluk bilinciyle birleştirerek hukuk sisteminin aile yapısı üzerindeki etkilerine dair çalışmalar yaptı. Toplumsal meselelere gösterdiği duyarlılık ve hukuki perspektifiyle, geniş bir kesim tarafından yakından takip edildi.

Üçışık’ın hayatına ve çalışmalarına bakıldığında hem bilimsel hem de toplumsal yönden kalıcı katkılar sunduğu görülüyor. Geniş kitlelerin hukuk bilincinin gelişmesine öncülük eden isimler arasında anılıyor.

Caneze ve Son Yolculuğu

Ankara Bağlum Mezarlığı'nda defnedilen Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık'ın cenaze töreninde Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde yakınları ve sevenleri bir araya geldi. Ailesinin duyurusunda, Üçışık'ın dedesi Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin mezarının yanında defnedilmesi özellikle dikkat çekti.

Üçışık’ın vefatı, hukuk camiasında ve akademik dünyada büyük bir üzüntüye yol açtı. Toplumun hukuki ve sosyal alanda gelişimine yaptığı katkılarla hatırlanıyor.