Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü girecek. İslam dünyası için büyük önem taşıyan bu zaman dilimi, Regaip Kandili ile birlikte yoğun ibadet ve dua programlarına sahne olacak.

33 Yıllık Döngü Nedir?

Hicri takvim, Ay'ın Dünya çevresindeki hareketlerine göre belirlendiği için, Güneş esaslı Miladi takvimden her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa sürüyor. Bu süre farkı nedeniyle dini günler ve aylar, Miladi takvimde her yıl öne kayıyor. Bu kayma sonucunda, İslamiyet'teki mübarek aylar ve dini bayramlar mevsimleri dolaşarak, yaklaşık 32-33 yılda bir aynı Miladi yıl içinde iki kez yaşanıyor. 2025 yılı da, üç ayların hem Ocak ayında hem de Aralık ayında başladığı nadir yıllardan biri olarak kayıtlara geçti.

2025-2026 Üç Aylar ve Kandil Tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 21 Aralık 2025 tarihinde Recep ayının girmesiyle başlayacak olan süreçte ilk önemli gece olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu tarihlerle birlikte 2025 yılı, manevi açıdan iki kez üç aylar başlangıcına tanıklık etmiş olacak.

Yeni yıla sarkacak olan takvimde diğer önemli günler ise şöyle sıralandı:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma

Üç Aylar Nedir?

İslam inancında Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan "üç aylar", manevi hissiyatın yoğunlaştığı, ibadetlerin arttığı ve toplumsal dayanışmanın pekiştiği özel bir dönem olarak kabul ediliyor. Hz. Muhammed'in bu ayları özel dualarla karşıladığı rivayet edilirken, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi İslam dininin en kutsal geceleri de bu zaman dilimi içerisinde yer alıyor. Müslümanlar bu aylarda nafile oruç tutmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya ve sadaka vermeye daha fazla özen gösteriyor.