Çanakkale’de CHP İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Levent Gürbüz yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, çevre ilçe, belde ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Gürbüz’ün yeniden başkan seçilmesiyle CHP Çanakkale teşkilatında istikrarın devam etmesi hedefleniyor.