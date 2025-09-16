Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kütahya’nın Gediz ilçesinde kafeslerde ele geçirilen 142 saka kuşunun özgürlüğüne kavuşturulduğunu açıkladı. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak avcılığa geçit verilmedi

Gediz ilçesi Çukurören köyünde, ağ kullanılarak saka kuşu avlandığı yönündeki ihbar üzerine DKMP ekipleri kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçti. Operasyonda, kafeslerde 142 saka kuşu ile birlikte kuşları yakalamakta kullanılan bir ağ ve iki ses cihazı ele geçirildi. Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari işlem uygulandı.

“Yaban hayatını korumaya devam edeceğiz”

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gediz’de yasa dışı yollarla yakalanan 142 saka kuşunu, kolluk kuvvetlerimizle birlikte yeniden doğaya saldık. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Çokçetin paylaşımında, doğaya bırakılan kuşların görüntülerine de yer verdi.