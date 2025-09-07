Kabine toplantısında iktidarın “terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı yeni çözüm süreci ele alınacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek. Komisyon, 11 ve 12 Eylül’de 8 ve 9’uncu toplantılarını gerçekleştirecek.

Suriye’deki gelişmeler gündemde

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise dış politika olacak. Özellikle Suriye’deki gelişmeler, YPG’nin silah bırakmaması ve bölgede zaman zaman artan tansiyonun sahaya yansımaları masaya yatırılacak.

Gazze için diplomatik girişimler

Kabine’de ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planı da tartışılacak. Gazze’ye kesintisiz insani yardım sağlanması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin oluşturulması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Uluslararası kamuoyunda İsrail’e baskı yapılmasına yönelik girişimler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Enflasyonla mücadele süreci

Ekonomi başlığı da Kabine toplantısında öne çıkacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son nokta ve atılacak yeni adımlar enine boyuna ele alınacak.

