Son Mühür- Sosyal medyada yaşadıkları sorunları sık sık gündem olan polis teşkilatı bu kez DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'i ağırladı.

''Bugün polis teşkilatımızın değerli mensuplarını yaptığımız ziyaret sonrasında tespit ettiğim başlıca talepleri aşağıda sıralıyorum. Eksik kalanları da umarım kendileri tweet metninin altına tamamlayacaktır.'' diyen Şahin, sorunları dokuz başlık halinde sıraladı.

Eksik kalanları siz tamamlayın...



1. Grevsiz, toplu sözleşme masasında kendilerini temsil edecek sendikal örgütlenme hakkının verilmesi.

2.Yüksek oranda polis intiharlarının altında yatan sebeplerin çözülmesi.

3.Atama ve terfide adaletsizlik, liyakat eksikliği

4.Keyfi ve uzun mesailer, ek mesai ücreti olmaması

5.Bayram ve tatil günlerinde hakkaniyetsiz çalışma/ödemeler

6.Düşük maaşlar, yetersiz ve bakımsız lojmanlar

7.Aile içi huzursuzluk, şiddet ve artan boşanmalar

8.Şark görevlerinin ağır yükü ve zorlukları

9.Psikolojik baskı ve sahipsizlik hissi.



EMŞAV (Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı) tarafından düzenlenen “Emniyet Teşkilatının Sorunları ve Geleceği” çalıştayına katılarak polislerimizin haklarını, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm yollarını konuştuklarını hatırlatan İdris Şahin, ''Bizim tesbit ettiğimiz hususlar bunlar. İlavesini yazarsanız sevinirim.'' çağrısında bulundu.

Şahin, ''Polis huzur bulmazsa, ülke huzur bulmaz!'' mesajı verdi.