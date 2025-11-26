Son Mühür- Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Tangöze’nin konser sırasında “Baltalar Elimizde” şarkısını seslendirmesi, kısa sürede sosyal medyada tepkilere yol açtı. Şarkı sözlerinin üniversite ortamında seslendirilmesini eleştiren kullanıcılar, duruma ilişkin yorumlarını paylaştı.

Üniversite tepkilerin ardından açıklama yaptı

Artan tepkiler üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, konserle ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, konser üzerinden üniversiteyi hedef alan paylaşımların “gerçekleri çarpıttığı” ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser üzerinden bazı çevrelerce yapılan açıklamalar, gerçekleri çarpıtmakta ve Üniversitemizi hedef alan haksız bir karalama kampanyasına dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle kamuoyunu açık ve net biçimde bilgilendirmek zorunluluğumuz doğmuştur.”

‘Organizasyonu sadece salonu kiralayarak sağladık’

Üniversite yönetimi, etkinliğin içeriğinden sorumlu tutulmalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Açıklamada, salonun bir organizasyon şirketine kiralandığı ve konserle ilgili kararların tamamen firma tarafından alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Üniversitemizin ticari bir faaliyet olarak sadece ücreti mukabilinde bir organizasyon firmasının talebi üzerine salonu kiraladığı ve bu firma tarafından etkinliğin biletlerinin satıldığı, Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez bir kötü niyetli tavırdır.”

Yöneticilerin etkinlikte bulunmadığı belirtildi

Üniversite, konserin üniversite tarafından duyurulmadığını ve yöneticilerin etkinliğe katılmadığını belirtti. Açıklamada, sonradan yapılan sendikal açıklamaların “mesnetsiz ve maksatlı” olduğu ifade edildi.

Şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu programda Üniversitemizin hiçbir yöneticisi bulunmamış ve etkinlik Üniversitemiz sosyal medya ve ana sayfa gibi duyuru mecralarında kesinlikle yer almamıştır. Bütün bunlar bile etkinliğin Üniversitemiz dahlinde olmadığının birer kanıtıdır.”

‘Ağır ithamlar iftira ve manipülasyondur’

Üniversite açıklamasında, yöneticileri hedef alan söylemlerin “organize bir saldırı” niteliği taşıdığı savunuldu. Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Rektörümüz ve Üniversite yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan tüm suçlayıcı ifadeler, açıkça iftira ve manipülasyondur. Şahsiyet haklarını zedeleyen, kamu görevlilerini hedef gösteren, kurumu provoke etmeye yönelik bu ifade ve iddiaların sahipleri, söylediklerinin sorumluluğunu taşımak zorundadır.”

‘Neden daha önce müdahil olmadılar?’

Üniversite, konserin günler öncesinden şehirde duyurulduğunu belirterek, eleştiri yapan sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte sessiz kaldığını dile getirdi:

“Müzik grubunu şehre davet eden organizasyon şirketi şehrin değişik yerlerine reklam afişleri asmış, günler öncesinden bunu duyurmuş olmasına rağmen duyarlı olduğunu iddia eden bu sivil toplum kuruluşu üye ve yetkilileri neden bu zaman zarfında bir tepki vermemiştir?”

‘Soruşturma başlatıldı’

Üniversite yönetimi, kuruma yönelik yapılan açıklamalara karşı hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu. Yapılan açıklamanın sonunda, şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu isnatlar hakkında derhal idari inceleme/soruşturma süreci başlatılmıştır. Üniversitemiz hiçbir kişi, grup veya sendikanın siyasi hesaplarına malzeme edilemeyecek kadar köklü ve saygın bir kurumdur.”

‘Hiçbir operasyona geçit vermeyiz’

Üniversite, açıklamanın sonunda millî ve manevî değerlere bağlılık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“KSÜ; şehriyle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değerdir. Üniversitemize yönelik her türlü karalama girişiminin karşısında durduğumuzu; gerçek dışı iddialarla oluşturulmak istenen algının kamuoyu nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.”