Kaan Sezyum, Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden, yazarlarından ve radyo programcılarından biri olarak geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Gerçek adı Çağatay Kaan Sezgin olan sanatçı, mizahi yazıları, stand-up gösterileri ve sosyal medya içerikleriyle dikkat çekiyor. Heybeliada’da doğup büyüyen Sezyum, müzik, yazarlık ve radyo alanlarında çok yönlü bir kariyer inşa etti. Ancak, kamuoyunda merak edilen bir diğer konu, sağlık durumu ve herhangi bir hastalığı olup olmadığı. İşte Kaan Sezyum’un hayatı, kökeni ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler.

Kaan Sezyum Kimdir?

Kaan Sezyum, 24 Mart 1976 tarihinde İstanbul’un Heybeliada semtinde dünyaya geldi. 28 Ağustos 2025 itibarıyla 49 yaşında olan Sezyum, aslen Bayburtlu bir aileden geliyor. İlkokulu Heybeliada İlkokulu’nda tamamlayan Sezyum, ortaokul ve lise eğitimini Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nde aldı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 9 yıl eğitim gördü, ancak mimar olarak çalışmadı. Lisede davul çalarak müziğe adım atan Sezyum, Can Kozlu ile iki yıl çalıştı ve Siddhartha ile Helezon Prizma gruplarında bateristlik yaptı. Yazarlık kariyerine ise üniversite yıllarında başladı; Negatif, Max, Penguen, Radikal, Birgün ve Diken gibi yayınlarda yazılar yazdı. 1999’da kurduğu Sezyum.com ile dijital platformlarda da varlık gösterdi. Ayrıca, Dinamo FM, Standart FM ve Radyo Eksen’de programlar sundu; “Bugünde Bugün” adlı mizahi haber programını YouTube ve podcast formatında devam ettiriyor.

Nereli ve Özel Hayatı

Kaan Sezyum, İstanbul doğumlu olup çocukluğunu ve gençliğini Heybeliada’da geçirdi. Baba tarafı Bayburt kökenli olan Sezyum, bu kültürel zenginliği mizahına yansıtıyor. 2008’de ilk eşi Nursel Kaymaz ile evlendi, ancak Kaymaz 3 Mart 2010’da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Bu kayıp, Sezyum’un yazılarında derin bir etki bıraktı; 2010’da Radikal’de yayınlanan yazısında bu acıyı duygu dolu bir şekilde ifade etti. 2016’da Deniz Özturhan ile evlenen Sezyum, Özturhan ile 2018-2019 arasında Radyo Eksen’de “Saygıdeğer Eşim” programını sundu. Çift, 2020’den itibaren “Saygıdeğer Eski Eşim” adlı YouTube kanalında içerikler üretti. Sezyum, stand-up gösterileriyle de sahne alıyor ve “Tek Kişilik Stand Up” adlı performansında doğaçlama mizahıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Hastalığı Ne?

Kaan Sezyum’un sağlık durumuyla ilgili kamuoyunda bilinen herhangi bir kronik veya ciddi hastalık bulunmuyor. Kendisi, sosyal medya paylaşımlarında veya röportajlarında herhangi bir sağlık sorunundan bahsetmedi. Ancak, 2010 yılında ilk eşi Nursel Kaymaz’ın beyin kanaması nedeniyle vefat etmesi, Sezyum’un hayatında derin bir iz bıraktı ve bu olay yazılarında sıkça yer aldı. Sezyum’un sağlıkla ilgili herhangi bir açıklaması olmamasına rağmen, hayranları arasında zaman zaman sağlık durumuyla ilgili merak uyandıran spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Mevcut bilgiler ışığında, Sezyum’un bilinen bir hastalığı olmadığı ve aktif bir şekilde kariyerine devam ettiği söylenebilir.

Taciz Olayı

Yazar ve komedyen Kaan Sezyum (gerçek adıyla Çağatay Kaan Sezgin), adının açıklanmasını istemeyen bir kadının kendisine yönelik taciz iddiasını kabul etti. Kadın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaklaşık 4 yıl önce yaşadıklarını anlattı.

Kaan Sezyum, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" diyerek özür diledi. Olayın hemen ardından davranış bozukluklarını gidermek için psikolojik destek almaya başladığını belirten Sezyum, herhangi bir fiziksel zorlamada bulunmadığını ve durumun tamamen kendi yanlış yorumlamasından kaynaklandığını ifade etti.

Sezyum, özür mesajında geçmişi değiştiremeyeceğini, ancak gelecekte böyle bir deneyimi kimseye yaşatmayacağının sözünü verebileceğini söyledi.