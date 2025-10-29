İspanyol devi Barcelona, forvet hattındaki belirsizlik nedeniyle gözünü transfere çevirdi. Katalan ekibinin, Galatasaray’ın süper yıldızı Victor Osimhen’i yakından takip ettiği öne sürüldü.

Radyospor’da Özgür Sancar’ın programına konuk olan İspanyol gazeteci Gabriel Sans, Barcelona’nın gelecek sezon için yeni bir santrfor arayışında olduğunu ve Osimhen’in kulübün radarında bulunduğunu açıkladı.

“Barcelona yeni bir santrfor arayışında”

Sans, Barcelona’nın hücum hattında ciddi bir planlama süreci yaşadığını belirtti:

“Barcelona çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için yeni bir golcü arıyor. Lewandowski’nin devam edip etmeyeceği kesin değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var. Nasıl döneceğini kimse bilmiyor.”

Polonyalı golcünün geleceğinin belirsiz olması, kulübü alternatif isimlere yöneltti.

Osimhen, Barcelona’nın transfer listesinin başında

Gazeteci Gabriel Sans, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen’in Barcelona’nın transfer listesinde yer aldığını söyledi:

“Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona’nın istediği bir oyuncu. Bu kesin. Ancak şu anda taraflar arasında herhangi bir görüşme, temas ya da müzakere yok.

Kesin olan şey, Osimhen bugün Barcelona’nın transfer listesinde. Fakat kulüp Lewandowski’nin durumuna göre karar verecek.”

Sans, Osimhen’i “gol ve başarı demek” sözleriyle tanımladı ve Katalan kulübün oyuncuyu yakından izlediğini vurguladı.

Kenan Yıldız da gündemde

Sans, Barcelona’nın yalnızca Osimhen değil, Türk asıllı genç yıldız Kenan Yıldız’ı da listesinde bulundurduğunu belirtti:

“Kenan Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu. Ancak şu anda Barcelona’nın ekonomik yapısı büyük transferlere izin vermiyor.

Hem Osimhen hem Kenan Yıldız için mevcut bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Bunun için kulüp yeni projeler geliştiriyor.”

Barcelona yönetiminin, ekonomik kısıtlamalar nedeniyle transfer planlarını uzun vadeli yatırım stratejisiyle yürüttüğü ifade edildi.