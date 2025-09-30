Son Mühür- Türkiye'de yaklaşık 18 milyon çalışanın çalışması karşılığında eline geçen aylık ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeniden belirlenecek.

Yılda bir defa belirlenen asgari ücret 2025 yılı için brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak belirlenmişti.

Türk-İş'in Ağustos ayında açıkladığı rakamlara göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 27.111 TL olması, asgari ücretin açlık sınırının yılın sekizinci ayında bile açlık sınırının çok altında kaldığı gerçeğini gözler önüne sermişti.

2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun gündeme gelmeye başladığı dönemde JP Morgan'dan bu konuda dikkat çeken bir rapor geldi.



Yeni asgari ücret ne kadar olabilir?



JP Morgan'ın Ankara'yla yakın teması olduğunu ve Hazine'nin dış borçlanmalarına aracılık yaptığını hatırlatan ekonomi gazetecisi Barış Soydan, JP Morgan'ın perakende şirketler için hazırladığı bir raporda 2026 asgari ücret için minimum yüzde 20, maksimum yüzde 24.6 zam beklediğine dikkat çekti.

JP Morgan'ın öngörüsünün gerçek olması halinde 2026'daki yeni asgari ücret minimum 26.525 TL, maksimum ise 27.538 TL olacak.



Toplum bu rakamı ne kadar taşıyabilir?..



Barış Soydan, ''Merkez Bankası enflasyon için çok iddialı bir hedef koydu ve yüzde 16'ya düşürmek istiyoruz dedi. Bu hedefe ulaşmak için elbette asgari ücrete çok fazla zam yapılmasını istemeyecektir. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında.

Eğer JP Morgan'ın dediği gibi yüzde 20 zam yapılırsa 2026'da daha da altına inecek demektir. Böyle bir durumu toplum ne kadar taşıyabilir gerçekten çok tartışmalı.'' hatırlatmasında bulundu.

