Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetimsel sorunlar nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu’nun faaliyetlerini askıya aldı. Karar kapsamında erkek milli takımının uluslararası turnuvalarda yer alması yasaklandı.

Yönetim krizi FIBA’nın gündeminde

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu’na yönelik aldığı yaptırım kararını resmen duyurdu. Açıklamada, federasyonun son dönemde yaşadığı yönetimsel aksaklıklar ve mali düzensizlikler nedeniyle kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

FIBA, sürecin sonucunda kurumsal bütünlüğün zarar gördüğü kanaatine vararak federasyonu geçici olarak askıya aldı.

“Amaç düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmek”

Federasyona yönelik kararda, FIBA’nın açıklamasına şu ifadeler yer aldı:

“Bu önlemler, düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmeyi ve Britanya erkek basketbolunun sürdürülebilir bir yönetim modeliyle yönetilmesini mümkün olan en kısa sürede sağlamayı amaçlamaktadır.”

Açıklama, kararın cezalandırıcı değil, reform sürecini teşvik edici bir adım olduğu yönünde yorumlandı.

Erkek Milli Takıma turnuva yasağı

FIBA’nın aldığı karara göre, Britanya Basketbol Federasyonu artık ulusal erkek liglerinde lisans verme yetkisini kaybetti. Ayrıca Britanya erkek milli takımı, FIBA organizasyonundaki tüm uluslararası turnuvalardan men edildi.

Bu karar, EuroBasket ve Dünya Kupası elemeleri gibi üst düzey organizasyonları da kapsıyor.