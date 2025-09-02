Magazin gündemi son günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ayrılığına odaklandı. Ayrılığın ardından sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı. Bu söylentilerin merkezinde yer alan isim ise uluslararası moda dünyasında tanınan Jocelyn Chew oldu. Geçmişte Hakan Sabancı ile adı anılan Chew, yeniden gündeme gelerek merak konusu haline geldi.

Chew’un geçmişi, kariyeri ve Sabancı ile olan bağlantısı magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan yorumlar, bu ismin ayrılık sonrası tartışmaların fitilini ateşlediğini gösteriyor.

Gündeme oturan Hakan Sabancı - Hande Erçel ayrılığının ardından adı yeniden anılan Jocelyn Chew, stil sahibi duruşu ve uluslararası modellik tecrübeleri sayesinde ilgi çekiyor. Hem moda çevresinde hem de sosyal medyada konuşulan isim haline gelen Chew, magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Jocelyn Chew kimdir?

15 Mayıs 1992’de Kanada’da doğan Jocelyn Chew, 33 yaşında. Çin ve İzlanda kökenli olan Chew, genç yaşta modellik kariyerine başladı. 16 yaşında Singapur, Hong Kong ve Yunanistan gibi önemli moda merkezlerinde podyuma çıktı. Dünya çapında dikkat çeken çıkışını ise The Face adlı moda programıyla yaptı. Bir dönem Amerikalı rapçi Diddy ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme geldi.

Hakan Sabancı ile geçmiş bağlantısı

2018 yılında Jocelyn Chew ile Hakan Sabancı’nın Kapadokya’da tatilde görüntülenmesi, ikilinin ilişkisini uzun süre magazin sayfalarında tuttu. Ayrılık sonrası yeniden konuşulmaya başlanan bu bağ, Hande Erçel ile yollarını ayıran Sabancı’nın gündemine yeniden girdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu ismin son gelişmelerde rolü olabileceğini öne sürdü.

Sabancı’nın tepkisi

Ayrılık sonrası çıkan söylentilere karşılık Hakan Sabancı, kendisine yöneltilen “ihanet” iddialarını kesin bir dille reddetti. “Böyle bir durum söz konusu değil” diyerek iddialara yanıt veren Sabancı, tartışmalara son noktayı koymaya çalıştı.