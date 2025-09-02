Uluslararası ThetaHealing eğitmeni ve stil danışmanı Bensu Gürses, 1 Eylül 2025 gecesi hayatını kaybetti. Karaciğer kanseriyle uzun süredir mücadele eden 42 yaşındaki Gürses’in ölümü, moda ve kişisel gelişim dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hastalığını ve yaşam mücadelesini açıkça paylaşan Gürses, sevenleri tarafından merak ediliyor.

Bensu Gürses kimdir?

Bensu Gürses, 1983 yılında İzmir’de doğdu. 25 yaşında mankenlik kariyerine başlamak için İstanbul’a taşındı. Moda sektöründe hızla yükselen Gürses, Vakko’da stil ve imaj danışmanlığı eğitimi aldı. Birçok ünlü isme danışmanlık yaptı ve estetik anlayışını kişisel gelişimle birleştiren özgün bir yaklaşım benimsedi. Karaciğer kanseri teşhisi aldıktan sonra ThetaHealing yöntemiyle tanıştı ve bu alanda uluslararası eğitmen oldu. Gürses, “İyileşme içten başlar” felsefesiyle binlerce kişiye ilham verdi. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Gürses, bir dönem şarkıcı Hakan Peker ile anıldı, ancak bu konuda açıklama yapmadı.

Neden öldü ve hastalığı neydi?

Bensu Gürses, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorlar, teşhis konulduğunda kendisine yalnızca altı ay ömür biçti. Gürses, modern tıp tedavilerinin yanı sıra ThetaHealing gibi holistik yöntemlerle hastalığa karşı mücadele etti. Sosyal medya hesabından takipçileriyle sağlık durumunu paylaşan Gürses, kanserle savaşında hem fiziksel hem de ruhsal dönüşüm yaşadığını belirtti. Ancak, 1 Eylül 2025 gecesi saat 23.00 sularında hastalığa yenik düştü. Ölümü, sevenleri ve danışanları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Cenaze töreni

Bensu Gürses’in cenazesi, 2 Eylül 2025 Salı günü İstanbul Ortaköy’deki Teşrifatçı Hacımahmut Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gürses’in naaşı, memleketi İzmir’in Urla ilçesindeki aile kabristanına götürüldü. Cenaze törenine yakın arkadaşları, danışanları ve moda dünyasından isimler katıldı. Gürses’in ölümü, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kişi onun ilham verici hayat hikayesine vurgu yaptı.