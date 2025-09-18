ABC’nin gece kuşağı programı “Jimmy Kimmel Live!” yayından “süresiz” olarak kaldırıldı ve bu karar son günlerde Kimmel’ı gündemin merkezine taşıdı. Gelişme, Kimmel’ın son monologlarında siyasi içerikli ifadeleri sonrası oluşan tartışmaların ardından geldi. Karar, ABD medyasında ifade özgürlüğü ve yayıncılık standartları ekseninde geniş yankı buldu.

ABC, “Jimmy Kimmel Live!” yayınını süresiz durdurdu ve karar, Kimmel’ın Charlie Kirk’ün öldürülmesine dair monoloğu sonrası geldi. Kimmel, “MAGA” çevresinin olayı siyaseten kullanmaya çalıştığını söyledi ve ABD Başkanı’nın tepkisini alaycı bir dille eleştirdi. Karar sonrası programın dönüş tarihi paylaşılmadı.

“Jimmy Kimmel Live!” kararının ardından programın durumuna ilişkin değerlendirmeler arttı. Kimmel’ın yakın dönemdeki monologlarında kullandığı ifadelerin yarattığı tepkiler, yayıncı kararını tetikleyen başlıklar arasında yer aldı.

Kimdir?

Jimmy Kimmel, 13 Kasım 1967 doğumlu Amerikalı televizyon sunucusu, komedyen ve yapımcı. 2003’ten beri ABC’de yayınlanan “Jimmy Kimmel Live!” programını sunuyor ve yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Televizyona geçmeden önce radyo sunuculuğu yaptı ve Comedy Central’daki “Win Ben Stein’s Money” ile “The Man Show” projeleriyle bilinirlik kazandı.

Öne çıkan işler

Kimmel, Oscar törenlerini 2017, 2018, 2023 ve 2024’te sundu. Primetime Emmy Ödülleri’nde sunuculuk yaptı ve çeşitli özel yayınların yapımında yer aldı. “Crank Yankers” gibi formatlarda yaratıcı ekip içinde bulundu ve geç gece kuşağında uzun soluklu bir marka haline geldi.

Kariyer dönemeçleri

Kimmel, David Letterman etkisiyle şekillenen gece talk-show geleneğinin güncel temsilcilerinden biri oldu. Radyodan televizyona geçişi sonrası Comedy Central döneminde aldığı ödüllerle tanındı. ABC’de 20 yılı aşan yayın süresiyle en uzun soluklu geç gece sunucuları arasına girdi.

Gündemin seyri

Programın akıbeti ve Kimmel’ın ekranlara dönüş zamanı konusunda net takvim paylaşılmadı. Kararın ardından hem medya çevreleri hem de izleyici tarafında farklı tepkiler ortaya çıktı. Kimmel, son tartışmalar dışında, Hollywood etkinliklerindeki sunuculukları ve viral monologlarıyla bilinirliğini sürdürdü.

Kimmel, monoloğunda Trump ve çevresinin “Kirk’ün ölümünden siyasi puan devşirmeye çalıştığını” söyledi. Konuşmasında, şüpheli Tyler Robinson’ın “MAGA’ya ait değilmiş gibi gösterildiğini” öne sürdü. Başkan’ın yas tutma biçimini benzetmelerle eleştirirken, “yarım direkten bayrak” kararına ve Beyaz Saray’daki tadilat vurgusuna göndermeler yaptı.