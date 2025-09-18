Veliaht 2. bölüm perşembe saat 20.00’de Show TV’de yayınlanıyor. İlk bölüm 11 Eylül’de ekrana geldi ve dizi perşembe günleri aynı saatte ilerliyor. Tanıtımlarda otogarda tırmanan gerilim ve karakterler arası yeni çatışmalar öne çıkıyor.

Konu ve atmosfer

Dizi, Esenler Otogarı’nda güç dengeleri sarsılan Karslı Ailesi’nin “veliaht” arayışını anlatıyor. Zülfikar Karslı sağlık sorunları yaşadı ve otogardaki hâkimiyetini kaybetmeye başladı. Yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer’in gölgesinde, seyyar tamirci Timur’un aileyle kesişen yolu yeni bir denge yarattı.

Veliaht, Esenler Otogarı’nı yıllarca yöneten Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları sonrası sarsılan otoritesi ve aile içindeki “veliaht” arayışı etrafında dönüyor. Yurt dışından dönmesi beklenen Zafer’in ağırlığı sürerken, seyyar tamirci Timur’un Karslılarla kesişen yolu otogardaki ittifakları değiştiriyor. İkinci bölümde Yahya Kaptan’ın intikam hattı, Zülfikar’ın varis planlarını köşeye sıkıştırıyor; Kudret, Derya ve Cennet cephesinde yeni hamleler masaya geliyor. Timur–Reyhan çizgisinde zorunlu birliktelik gerçeğe yaklaşırken, otogardaki hakimiyet savaşında pazar yerleri, yazıhaneler ve hat izinleri üzerinden yeni çatışmalar doğuyor.

Oyuncular ve yaratıcı ekip

Başrollerde Akın Akınözü (Timur) ve Serra Arıtürk (Reyhan) yer alıyor. Kadroda Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir) ve Bora Akkaş (Zafer) bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk var; senaryoda Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt imzası yer alıyor.

Veliaht için yayın planı

Veliaht perşembe 20.00 kuşağında yayınlanıyor. İkinci bölümde Karslılar cephesinde miras ve iktidar mücadelesi sertleşiyor. Otogarda Yahya’nın intikam hattı ile Timur’un yükselişi arasındaki gerilim yeni çatışma sahnelerini getiriyor. Yapım FARO ve Gold imzası taşıyor; çekim dili, otogar mekânı ve kalabalık sahnelerle suç-dram tonunu güçlendiriyor.