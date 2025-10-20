Daily Mail'in ulaştığı e-postalara göre, Sarah Ferguson'un Jeffrey Epstein'den 50 ila 100 bin dolar arasında borç istediği ve esprili bir dille onun özel adasını ziyaret etmek isteyip, "İflas edenlere kapalı mı?" diye sorduğu görüldü. Belgelerde ayrıca, Epstein’ın düşesin eski çalışanına olan borcunu ödediği, ancak Ferguson’un söz verdiği geri ödemeyi yapmaması üzerine Epstein’ın büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Kamuoyunda Epstein’la olan bağını inkâr eden Ferguson’un, perde arkasında onunla iletişimini sürdürdüğü ve bir yardım vakfının kurulmasında ondan destek aldığı da iddialar arasında yer aldı.

Epstein, 2009 yılında cezaevinden tahliye edildikten sonra bir arkadaşına gönderdiği e-postada şu sözleri kullandı:

''15 yıldır finansal olarak desteklediğim düşes, şimdi çocuk istismarcısıyla işi olmayacağını söylüyor. Bu durum epey yankı uyandırdı.''

Bu yazışmada adı geçen Fransız menajer Jean-Luc Brunel, 2022 yılında cezaevinde intihar etmişti. Epstein, Ferguson’un yaptığı açıklamanın ardından onu ‘kamuoyuna açık bir özür mektubu yazmaya zorladı’ ve aksi takdirde dava açmakla tehdit etti. E-postalar arasında bu mektubun birkaç taslağı da yer alıyor. İngiliz basınına göre, e-postalardan birinde Ferguson şu ifadeleri kullandı:

''Basında bana atfedilen birçok söz tamamen uydurma veya büyük abartı. Pedofili iddiası asla olmadı. Sen ailemin uzun yıllardır sadık bir dostusun.''

''Pedofili suçlamalarına girmemeleri gerekiyor''

E-postalar, Ferguson’un Epstein ile bağını koparmadığını da ortaya koyuyor. 2011 tarihli bir yazışmada düşes, “Senin yanındayım, sen de benim yanımdasın. Sevgi ve güçle” ifadelerini kullanıyor. Epstein ise Ferguson’a, Oprah Winfrey ile yapacağı röportaj öncesinde konuşma notları gönderdiğini belirtiyor. Başka bir mesajda ise Ferguson’un, röportajdan hemen sonra editörünü arayarak “Epstein hakkındaki pedofili suçlamalarına girmemeleri” yönünde uyarıda bulunduğu görülüyor. Sarah Ferguson cephesinden ise iddialara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.