Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye yönelik 53 milyon dolarlık mali destek sağlanacağını duyurdu. Açıklama, Japonya’nın Suriye ile ilişkilerinde uzun bir aranın ardından yeniden diplomatik temas kurduğunu ortaya koydu.

Üst düzey Japon yetkiliden Suriye’ye tarihi ziyaret

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi Yohei’nin 22 Aralık’ta Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Bu ziyaretin, yaklaşık 15 yıla yakın süredir Suriye’ye yapılan ilk üst düzey Japon ziyareti olduğu vurgulandı.

Maliye Bakanı ile Kritik Görüşme

Ziyaret kapsamında Onishi Yohei’nin, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye başta olmak üzere çeşitli hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği aktarıldı. Görüşmelerde, Suriye’nin mevcut durumu, yeniden yapılanma süreci ve ekonomik iş birliği olanakları ele alındı.

“Barışçıl ve kapsayıcı geçiş destekleniyor”

Açıklamada, Japonya’nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı bir geçiş süreci oluşturma yönündeki çabalarını desteklediği ifade edildi. Onishi, bu yaklaşımın bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını ve Japonya’nın bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İkili ilişkilerde “yeni sayfa” vurgusu

Japon Bakan Yardımcısı Onishi Yohei, yapılan görüşmelerin ardından Japonya–Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Uzun süredir sınırlı kalan temasların ardından gerçekleştirilen bu ziyaretin, diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.

53 milyon dolarlık yardım bütçeye alındı

Japonya’nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Onishi, mevcut mali yıl bütçesinde Suriye için 53 milyon dolarlık yardım ödeneğinin ayrıldığını açıkladı. Bu desteğin, insani ve ekonomik alanlarda kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Uluslararası dikkat çeken adım

Japonya’nın bu kararı, Orta Doğu’daki diplomatik dengeler ve Suriye’nin yeniden yapılanma süreci açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklama, Tokyo yönetiminin bölgeye yönelik daha aktif bir diplomasi izlemeye başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

