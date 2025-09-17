Son Mühür- Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara ziyareti kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Prenses Akiko, ardından eğilerek saygı duruşunda bulundu. Mikasa’nın, tören sonrasında arkasını dönmeden yerine geçmesi dikkat çekti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı

Prenses Akiko, mozoleye çelenk sunumunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak ziyaretini kayıt altına aldı. Törenin ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ayrıca prensesin tırnaklarında Türk Bayrağı olması da dikkat çekti.

Protokol ve heyet eşlik etti

Ziyaret sırasında Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Prenses Akiko’nun Atatürk’ün mozolesine saygı duruşunda bulunarak arkasını dönmeden yerine geçtiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.