Son Mühür- Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuara katılan Moriwaki, Türkiye ile Japonya’nın jeolojik yapısını karşılaştırdı. Türkiye’de Anadolu, Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya olmak üzere altı farklı levha bulunduğunu belirten Moriwaki, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Japonya’da 4 levha var; Türkiye’de ise 6 tane. Dünyada bu kadar karışık yapıya sahip başka bir ülke yok. Bu nedenle deprem gerçeğini kabul ederek yaşamak gerekiyor.”

“Depremde merdivenlerden uzak durun”

Moriwaki, deprem sırasında yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle merdivenlerin yüksek risk taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bazı depremlerde sadece merdiven çöküyor ya da çöküş merdivenden başlıyor. 2020 İzmir depreminde çöküşün merdivenden başladığı bina vardı. Hatay ve Kahramanmaraş’ta en fazla hasar merdivenlerde görüldü. Bu nedenle deprem anında merdivenden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Yaşam üçgeni daha güvenli bir seçenek.”

Deprem çantasında tuz ve streç film uyarısı

Deprem çantasının içeriğine ilişkin önerilerde bulunan Moriwaki, su, metal düdük ve enerji verecek yiyeceklerin yanı sıra tuz ve streç filmin mutlaka bulundurulması gerektiğini söyledi.

Tuzun neden önemli olduğuna dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Su varsa bir ay dayanabilirsiniz ancak iki haftadan sonra güç kaybı başlıyor. Bunun nedeni insan için tuzun olmazsa olmaz olması. Tuz eksikliğinde güç kaybı yaşanır. Bu yüzden birkaç günde bir dilinize tuz koymanız önemli.”

Streç filmin soğuktan korunmak için kritik olduğunu belirten Moriwaki, 6 Şubat depreminde birçok kişinin pijamayla dışarı çıktığını hatırlatarak şu bilgiyi verdi:

“Streç film vücudun ısı kaybını önler. Mont yoksa pijamanın üzerine sarıldığında kalın bir manto etkisi yaratır.”

“Eğitimler anaokulunda oyunla başlıyor”

Moriwaki, Japonya’daki deprem eğitimlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini, Türkiye’de ise tatbikatların yeterli sıklıkta yapılmadığını ifade etti.

“Türkiye’de tatbikatlar yılda bir ya da iki kez yapılıyor. Bu nedenle çocuklar ne yapacağını unutuyor. Japonya’da okulda ayda bir, mahallede ayda bir olmak üzere sürekli tekrar edilir. Eğitimler anaokulunda oyun şeklinde başlar ve çocuklar alarma anında doğru tepki verir.”