Son Mühür- ''Değişim'' sloganıyla 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini deviren Özgür Özel sadece bu yıl içinde üçüncü kez Genel Başkan seçilerek ayrı bir rekora imza attı.

Özel'in değişim vurgusu, 39.Olağan kurultayında etkisini açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Benzerine zor rastlanacak bir şekilde oy kullanan 1.333 delegenin oyuyla seçilen Özgür Özel, merakla beklenen ve firesiz geçmesine kesin gözüyle bakılan PM ve YDK için anahtar listesini de açıkladı.

Firesiz çıkma ihtimali kuvvetli...



CHP tarihinde her zaman en çekişmeli seçimlerin yapıldığı alan olan PM ve YDK seçimi için bu kez aynı rekabetin olması neredeyse imkansız görünüyor.

Daha çabuk oylama yapılması için 50 olan oy kullanma sayısının 125'e çıkarılması da sonucu neredeyse belli olan PM ve YDK seçiminin sonuçlarının tahmşn edidlenden çok daha erken alınacağı sinyallerini verdi.

CHP'de PM ve YDK için yaşanan rekabetin ortadan kalkması, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ın tepkisini topladı.



Toto kupunu gibi...



''CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “anahtar liste” yaptırarak Kurultay Delegelerine yolladı.

Delegeler şimdi bu listedeki 80 kişiyi “seçecek.” diyen Barış Yarkadaş,

''Özel, delegeler uğraşmasın diye istediği kişilerin aday numarasını da TOTO kuponu gibi numaralandırdı.



Delegeler böylece o numaraları listeye yazacak ve “hür iradeleri”yle PM’yi oluşturacak.

Yancı medya da bunu akşam “Bravo! Liste delinmeden geçti” vs vs diye cilalayacak.'' sözleriyle eleştirdi.



Bir de maymuncuk liste olur...



''Bu anahtar listelerin bir de ‘maymuncuk’u olur. O listede ise “esas çekirdek kadro” yer alır. Kemik delegeler önce onları yazar; boşlukları da kafasına göre doldurur.'' diyen Barış Yarkadaş,

''En yüksek oyu hakkında “yolsuzluk” fezlekesi olanlar alır.'' iddiasını gündeme getirdi.