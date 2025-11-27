Son Mühür- Sabah saatlerinde Papalık arması taşıyan ITA Havayolları’na ait özel uçakla Roma Fiumicino Havalimanı’ndan hareket eden Papa, yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) başlayan yolculuğun ardından 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Uçuş, kalkışın ardından kısa süre içinde Flightradar24 platformunda en çok takip edilen uçuş olarak kaydedildi.

Papa’yı Ankara’da resmi heyet karşıladı

Uçaktan inişi sonrası Papa 14. Leo’yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da aralarında bulunduğu resmi karşılama heyeti selamladı. Papa’ya ziyareti boyunca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Devletlerle İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve 70’i aşkın gazeteciden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

İlk durak Anıtkabir

Ankara’daki programına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret ederek başlayan Papa 14. Leo, Anıtkabir’e ulaştıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. Papa daha sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Beştepe’ye geçecek.

Diyanet Başkanı ile görüşme planlanıyor

Papa, Ankara’daki temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile de bir araya gelecek. Başkentteki programın tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo’nun akşam saatlerinde İstanbul’a geçmesi bekleniyor.

İstanbul ve İznik programı

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin ikinci günü İstanbul’da devam edecek. 28 Kasım Cuma günü Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve diğer ruhani görevlilerle buluşacak olan Papa, ardından Fransız Fakirhanesi’nde temaslarda bulunacak.

Papa 14. Leo aynı gün Bursa’nın İznik ilçesine giderek burada bir ayini yönetecek. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dinler arası diyalog açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Anıtkabir ziyaretiyle resmi program başladı

Esenboğa’dan ayrılarak Anıtkabir’e geçen Papa 14. Leo, Atatürk’ün ebedi istirahatgahında düzenlenen resmi törene katıldı.