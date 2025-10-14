Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Milyonluk senetler ve döviz ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 adet toplam değeri 15 milyon TL olan senet ele geçirildi. Ayrıca 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 adet altın, 149 adet boş senet, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 443 adet tabanca fişeği ve 4 cep telefonu bulundu.

Belgeler suçun delili olarak değerlendiriliyor

Ele geçirilen senet ve dövizlerin yanı sıra şüphelilerin tefecilik faaliyetlerine ilişkin olduğu değerlendirilen muhtelif dokümanlar da jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Üç şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan dört şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.