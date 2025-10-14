Denizli'nin Kale ilçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla (CHP) hakkında, parke taşı döşeme görevini sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıta memurlarına yönelik fiziksel şiddet uygulaması ve sonrasında mağdurlara mobbing uyguladığı iddiaları gündemi sarstı. Başkan Hayla’nın bir zabıta memurunu sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda geniş tepkiye neden olmuştu.

Mağdur zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Erukan Çabuk’un (42) avukatı Melih Nebi Yavuz, olayın hukuki boyutuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Yavuz, müvekkilleri adına Başkan Hayla aleyhine ‘silahla adam yaralama’ suçundan suç duyurusunda bulunduklarını ve iddia makamının Kale Asliye Ceza Mahkemesi’ne bir iddianame sunduğunu belirtti.

Başkanın cezası kesinleşirse koltuğu tehlikede

Avukat Melih Nebi Yavuz, hazırlanan iddianamenin içeriğine dikkat çekerek, Başkan Hayla’nın ‘silahla yaralama suçunu kasten işlediği’ gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca kamu haklarından yoksun bırakılması yönünde güvenlik tedbiri talep edildiğini aktardı. Yavuz, bu durumun hukuki sonuçlarını şöyle açıkladı: “İlgili Belediye Başkanı Hayla’nın kasten yaralama suçunun nitelikli hali olan silahla yaralama suçunu kasten işlemesi sebebiyle 2 yıl ve üzeri bir ceza alması söz konusudur. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca yapılacak bir incelemede, 2 yıl ve üzeri ceza alması durumunda Hayla’nın kamu haklarından yoksun kalması gündeme gelecektir. Bu da, cezasının kesinleşmesinin ardından Erkan Hayla’nın Belediye Başkanlığı görevinin düşmesine neden olabilecektir.”

Yavuz, hiçbir kamu görevlisinin hiyerarşik gücünü kullanarak bir işçiye veya memura şiddet uygulamayı kabul etmeyeceklerini ve hukuk mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Dava açan memurlara ‘Moloz taşıma’ görevi ve mobbing iddiaları

Öte yandan, darp olayının ardından davacı olan zabıta memurlarının, Belediye Başkanı Hayla tarafından sistematik mobbinge maruz kaldığı öne sürülüyor. Avukat Yavuz, yargılama sürecinin devam etmesine rağmen müvekkillerinin sürekli olarak güvenlik soruşturmaları ve yazılı savunma talepleriyle baskı altında tutulduğunu dile getirdi.

Zabıta memurlarının asıl görev tanımının "Veri Hazırlama Kontrol" bölümünde olmasına rağmen, Hayla’nın talimatıyla moloz, inşaat, çöp toplama ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıkları iddia ediliyor. Avukat Yavuz, bu uygulanan mobbingin, müvekkillerinin görevlerini layıkıyla yerine getirmelerine engel olduğunu söyledi. Ayrıca, Başkan Hayla’nın 31 Mart seçimlerinden sadece 10 gün sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ personeline hakaret edip boğazını sıktığı ileri sürülen yeni görüntülerin de sosyal medyada dolaşıma girdiği iddialar arasında yer alıyor. Hukuk çevreleri, bu yeni görüntülerin ve mobbing iddialarının devam eden yargılama sürecini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.