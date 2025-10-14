Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde organize suç örgütleri ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilen 11 ayrı baskında toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat dikkat çekti

Operasyonlarda 9 tabanca, 3 av tüfeği, 1.071 adet mühimmat, 2 tabanca şarjörü ve 2 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca kaçak faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 1 araç, 3 sahte plaka, 1 dedektör, 1 kepçe ve 1 traktör de jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Yasaklı madde ve suç gelirleri ortaya çıkarıldı

Baskınlarda ayrıca 2 bin 916 adet yasaklı madde ve 92 bin 400 TL nakit para suç geliri olarak tespit edildi. Kaçak kazı yapıldığı değerlendirilen adreslerde ise 1 lahit bulundu.

Kaçak kazı şüphesi

Operasyon kapsamında ele geçirilen lahit ve dedektör üzerine yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin izinsiz define arama faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da soruşturma başlatıldı.