Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında, Ekim ayı teması olan “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Bandırma’daki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla öğrencilerin afet bilinci kazanmaları ve kriz anlarında doğru hareket etmeleri hedeflendi.

Afet farkındalığı için önemli adım

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi, ülke genelinde öğrencilerde çevre bilinci ve afetlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Ekim ayı boyunca sürecek olan “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Bandırma’da geniş katılımlı bir tatbikat düzenlendi. İlçedeki tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikata binlerce öğrenci ve öğretmen katıldı.

Öğrenciler kriz anlarını deneyimledi

Senaryo gereği verilen alarm sesiyle başlayan tatbikatta, öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarını düzenli şekilde boşalttı. Tahliye işlemleri sırasında öğrenciler, belirlenen toplanma alanlarında güvenli bir şekilde bir araya getirildi. Tatbikat sayesinde öğrencilerin afet anında nasıl davranmaları gerektiği, paniğe kapılmadan hareket etmenin önemi ve ekip çalışmasının gerekliliği uygulamalı olarak gösterildi.

Dayanıklılık bilinci küçük yaşta kazandırılıyor

Yetkililer, afet farkındalığı ve hazırlık bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinliklerin yalnızca deprem değil, yangın, sel ve diğer acil durumlara hazırlık kapsamında da düzenlendiği belirtildi. Öğrencilerin bu tür tatbikatlarla kriz yönetimi, iletişim ve sorumluluk bilincini geliştirdikleri ifade edildi.

Etkinlikler ay boyunca sürecek

Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinliklerinin Ekim ayı boyunca okul ve kurumlarda devam edeceğini açıkladı. Tatbikatların farklı senaryolarla sürdürüleceği, öğrencilerin afet anında soğukkanlılıkla hareket edebilme becerilerinin pekiştirileceği belirtildi.

Geleceğe güvenli adımlar

“Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesinin hedeflerinden birinin, öğrencileri sadece akademik olarak değil, aynı zamanda yaşam becerileriyle donatmak olduğuna dikkat çekildi. Bandırma’da gerçekleştirilen tatbikat, bu vizyon doğrultusunda öğrencilerin güvenli bir gelecek için bilinçlenmesine katkı sundu.