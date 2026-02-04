Resmi Gazete'de yayımlanan ve binlerce gencin hayallerini süsleyen o dev ilana göre toplamda 3 bin 635 kişilik kadro açıldı. Aslan payı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait; tam 3 bin 395 sözleşmeli astsubay alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise mavi vatanı korumak için 200 astsubay ve 40 subay istihdam edecek. Branşlara göre dağılımda istihkamdan muhabereye, güverteden makineye kadar pek çok farklı alan bulunuyor.

9 ŞUBAT PAZARTESİ SİSTEM KAPANACAK

Jandarma Genel Komutanlığı resmi hesaplarından adayları uyardı. 26 Ocak'ta başlayan başvuru maratonunda son düzlüğe girildi. Adayların işlemlerini tamamlaması için son tarih 9 Şubat 2026 Pazartesi. Saatler 23.59'u gösterdiğinde Personel Temin Sistemi (PTS) erişime kapanacak.

Personel alım ilanına başvurular sadece 'vatandas.jandarma.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

KPSS PUANI VE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Jandarma personel alım şartlarının başına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve eğitim şartları aranıyor. Diplomanın yanı sıra alımlarda KPSS puanı da belirleyici olacak. Yayınlanan şartlara göre lisans mezunlarından P3, ön lisans mezunlarından ise P93 puan türünde en az 60 puan isteniyor. Yaş konusunda ise sınır 27 olarak çizildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olanlar başvurabilecek.Lisansüstü eğitimi yapanlar için ise yaş sınırı 32 olarak belirlendi.