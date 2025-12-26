Türk Jandarması’nın operasyonel kabiliyetini ve saha becerilerini en üst seviyeye taşımak amacıyla düzenlenen "Savaşçı Yarışması", Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda gerçekleştirilen görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ilk kez hayata geçirilen bu kritik organizasyon, komando ve özel harekat birliklerinin zihinsel çevikliğini, fiziksel dayanıklılığını ve yüksek taktik disiplinini ölçen zorlu etaplara sahne oldu.

27 seçkin birlik ve 216 komando kozlarını paylaştı

Stratejik bir öneme sahip olan bu dev organizasyona, Türkiye genelinde görev yapan 23 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 4 Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER) Tabur Komutanlığı katılım sağladı. Toplamda 27 birlikten gelen ve her biri 8’er uzmandan oluşan 216 seçkin savaşçı, "Hızlı ve Sütreli", "Sıcak Temas" ve "Büyük Kapışma" adı verilen üç ana parkurda ter döktü. Okul Komutanı Albay Haydar Onur Şehitoğlu’nun detaylarını paylaştığı yarışma kapsamında komandolar; ileri seviye atış teknikleri, yön bulma, zorlu engel geçişleri ve yoğun efor gerektiren koşu etaplarında profesyonelliklerini sergiledi.

JOPER ve JÖH taburları kürsüye damga vurdu

Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışmanın sonunda genel klasman sonuçları da netleşti. Sergiledikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Ankara 3'üncü JOPER Tabur Komutanlığı birincilik kürsüsüne çıkarken, Ankara 4'üncü JOPER Tabur Komutanlığı ikinci, Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı ise üçüncü oldu. Dereceye giren birliklere ve tüm katılımcılara plaket ve hediyelerinin takdim edildiği törende, jandarma teşkilatının sahadaki dinamizminin ve eğitim kalitesinin ulaştığı nokta gurur tablosu olarak kaydedildi.

Orgeneral Çardakcı’dan Hibrit Savaş ve hazırlık mesajı

Kapanış töreninde personel ve davetlilere hitap eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, küresel güvenlik dengelerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek stratejik uyarılarda bulundu. Günümüz çatışmalarının artık "hibrit" bir karaktere büründüğünü ifade eden Orgeneral Çardakcı; Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’daki katliamlar ve Asya’daki gerilimlerin savaşın mahiyetini değiştirdiğini belirtti. Bu öngörülemez ortamda jandarma komandosunun sadece silah kullanan değil, durumu saniyeler içinde analiz edebilen ve baskı altında inisiyatif alan bir "savaşçı" profiline sahip olması gerektiğini vurguladı.

"Savaşçı ruhu zorluklara rağmen başarma iradesidir"

Jandarma Genel Komutanı, savaşçı ruhunun temelinde disiplin ve ahlakın yattığını belirterek, bu kavramın sadece fiziksel güçle açıklanamayacağını ifade etti. Teşkilatın karakterini oluşturan bu duruşun, tehdidi önceden sezen ve her seviyede hazırlıklı olmayı zorunlu kılan bir yapıda olduğunu dile getiren Çardakcı; Savaşçı Yarışması’nın eğitim ile operasyon arasındaki çizgiyi kaldıran, muharebe reflekslerini diri tutan en kıymetli faaliyetlerden biri olduğunu söyledi. Yarışmanın ilerleyen dönemlerde tüm komando taburlarını kapsayacak şekilde genişletileceğini ve uluslararası müttefiklerin katılımıyla küresel bir marka haline getirileceğini müjdeledi.

Yeni komando subayları göreve hazır

Savaşçı Yarışması’nın ödül töreninin hemen ardından, Foça’da bir başka gurur günü daha yaşandı. 08 Eylül - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 59/33’üncü Dönem Subay Komando kursiyerleri için mezuniyet töreni düzenlendi. Toplam 571 subay adayı, aldıkları komando ağırlıklı eğitimlerin ardından mezuniyet beratlarını alarak jandarma teşkilatının saflarına katıldı.