Bayraklı Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla spor faaliyetlerine yeni bir branş daha ekledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tae-Bo dersleri, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Tekvando ve boks tekniklerinin dans ritimleriyle birleştiği Tae-Bo, yüksek tempolu yapısıyla dikkat çekiyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem fiziksel olarak güçleniyor hem de günlük streslerinden uzaklaşma imkânı buluyor.

Profesyonel eğitmen eşliğinde yüksek tempolu antrenman

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda haftada iki gün düzenlenen dersler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan kadının katılımına açık olan kurslarda, hareketlerin doğru ve güvenli şekilde yapılmasına özen gösteriliyor.

Ritmik müzik eşliğinde yapılan antrenmanlar, katılımcılara eğlenceli bir ortam sunarken yüksek tempoyla kalori yakma olanağı sağlıyor. İlk haftadan itibaren kurslara yoğun katılım olurken, kadınlar derslerin hem bedensel hem de zihinsel rahatlama sağladığını dile getirdi.

“Kadınların yaşam kalitesini artırmayı önemsiyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kadınlara yönelik spor çalışmalarının artarak süreceğini belirterek, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesinin ve sporla güçlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Önal, Tae-Bo derslerine gösterilen ilginin bu tür çalışmalara duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi.