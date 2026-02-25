Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, 2017 yılından bu yana Kızılay yönetiminde görev yaptığını, 2023 yılında şube başkanlığını devralarak çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Bornova’da 45 mahalle bulunduğunu, bunların yaklaşık 25’inde dezavantajlı vatandaşların yoğunlukta olduğunu belirten Çağlayan, özellikle gıda ve giyim alanında destek sağladıklarını ifade etti.

Her akşam 1500 ila 2000 kişilik iftar

Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çağlayan, her akşam önceden tespit edilen mahallelerde 1500 ila 2000 kişiye iftar yemeği dağıtılacağını bildirdi. Cumartesi günleri ise aynı mahallelerde pide dağıtımı yapılacak. İftar programlarının ardından gıda kolisi ve nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bağış çağrısı

Gıda kolisi bağışlarını artırmak amacıyla 5M Migros mağazalarında stant açtıklarını belirten Çağlayan, alışveriş yapan vatandaşların bu stantlar üzerinden bağışta bulunabildiğini kaydetti. Fitre ve zekât bağışlarının şube aracılığıyla kabul edildiğini, nakdi yardımların banka hesapları üzerinden toplandığını ifade eden Çağlayan, tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyacı olan vatandaşlara da imkânlar ölçüsünde destek sağlandığını söyledi.

Kızılay Bornova Şubesi’nin 57. Tümen’in arkasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaklaşık 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Çağlayan, Ramazan ayında hayırsever vatandaşları destek olmaya davet etti.